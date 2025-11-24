Банки против маркетплейсов: кто победит в битве за скидки, что с ценами

Противостояние между маркетплейсами и банками достигло пика напряженности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила запрос в Минэкономразвития с предложением запретить интернет-магазинам продавать свои финансовые продукты. Приведет ли спор к масштабным изменениям в законодательстве, как он отразится на покупателях, на сколько вырастут цены — в материале NEWS.ru.

Что заявили в ЦБ о финансовых продуктах маркетплейсов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам продавать финансовые продукты дочерних банков и устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Соответствующее письмо было направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.

В ЦБ считают, что дочерние банки маркетплейсов имеют несправедливые конкурентные преимущества. Регулятор предложил привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для реализации инициативы.

ЦБ и ряд банков, выступивших за запрет программ лояльности на маркетплейсах, оставили запрос NEWS.ru без ответа.

«Правила должны быть едиными для всех участников рынка»

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил в беседе с NEWS.ru, что банки, предъявляющие претензии цифровым платформам в закрытости платежных систем, игнорируют исторический контекст.

«Высокая стоимость и обременительные условия банковского эквайринга вынудили ретейл обратиться к регуляторам. Мы получили четкую рекомендацию: эмитируйте собственные платежные средства и конкурируйте. Это сделала часть рынка интернет-торговли, инвестируя в развитие собственных удобных и доступных сервисов для клиентов», — пояснил глава ассоциации.

Когда капиталовложения создали здоровую конкуренцию, бизнес обвинили в нарушении правил, которые изначально диктовались банками, сказал Соколов.

По мнению президента АКИТ, требование об открытости выглядит особенно двусмысленно на фоне полностью закрытых банковских экосистем, где оплата услуг возможна только картами кредитной организации. Если мы говорим о честной конкуренции, то правила должны быть едиными для всех участников рынка, добавил Соколов.

Нельзя дать бизнесу зеленый свет на развитие, а затем менять правила игры только для одной группы игроков, сохраняя привилегии для другой, подчеркнул он.

Что сказали эксперты о споре банков и маркетплейсов

Опрошенные NEWS.ru эксперты объяснили, что формально банки имеют право предъявить претензию интернет-магазинам и предложить ФАС взять этот вопрос на контроль.

Маркетплейсам хотят запретить предоставлять на своих платформах заведомо более выгодные условия собственным банкам. Если покупка товара при оплате картой банка, принадлежащего онлайн-магазину, выгоднее, чем при использовании «пластика» другой кредитной организации, то миллионы транзакций идут в ущерб конкурентам, подчеркнули специалисты.

Герман Греф ранее заявил, что маркетплейсы в 2025 году не доплатили в бюджет около 1,5 трлн рублей налогов из-за предоставления значительных скидок на товары.

Глава Сбербанка выступил не столько от лица банкиров, сколько от лица государства — крупнейшего акционера, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru член генерального совета «Деловой России» экономист Олег Николаев.

По его словам, в отношениях между платформами и продавцами есть комбинация, которая позволяет маркетплейсам «оптимизировать» налогообложение. Интернет-площадки увеличивают комиссии для селлеров, которые вынуждены поднимать цены. Платформы компенсируют это повышение покупателю за свой счет, а продавцу возвращают часть выручки в виде баллов, за счет которых впоследствии оплачивается комиссия.

Оставят ли маркетплейсы скидки для покупателей

Николаев высказал мнение, что у крупных селлеров будет высокая рыночная устойчивость, даже если маркетплейс предложит им новые, более жесткие условия.

Экономист предположил, что сектор интернет-торговли не рухнет. По его словам, он уже врос корнями в нашу жизнь так, что вырвать сложно. Тем не менее заплатить за все придется потребителям, добавил Николаев.

«Остается надежда на то, что большая тройка маркетплейсов будет держать цены за счет конкуренции между собой. Но это именно надежда, без гарантий», — заключил он.

Существует несколько вариантов развития событий, отметил эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Максим Попов. Система и масштабирование на МП» Максим Попов.

По его словам, самый жесткий сценарий заключается в том, что платформам ограничат или запретят все скидки. Попов высказал мнение, что это неправильный шаг, поскольку розничные сети имеют право на скидки, а банки — на кешбэки и акции.

«Самый адекватный вариант заключается в том, что скидка, которую дают платформы, будет объяснима, понятна и едина для одной конкретной категории. Я сомневаюсь, что так сделают, потому что для этого нет предпосылок», — сказал Попов.

Он уточнил, что в случае введения ограничений для маркетплейсов цены для покупателей вырастут очень сильно. Основная задача состоит в том, чтобы власти, банки и интернет-магазины договорились, добавил Попов.

Что сказали в Госдуме и Wildberries о возможном запрете скидок для покупателей на маркетплейсах

ЦБ вместе с крупными банками рассматривает вопрос о запрете скидок на маркетплейсах при оплате через собственные банки. Обсуждение проходит в закрытом формате — без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее поддержал законодательную инициативу о предоставлении равного доступа продавцов и покупателей к маркетплейсам для регулирования системы скидок. Глава профильного комитета подчеркнул, что обсуждение проекта должно проходить при участии всех заинтересованных сторон — законодателей, финансовых организаций, торговых площадок и регуляторных органов.

В пресс-службе Wildberries и Russ заявили, что предложения по ограничению скидок на маркетплейсах являются абсурдными. Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, добавили представители объединенной компании.

Они привели аналогию с банковской сферой, указав, что кредитным организациям пришлось бы предоставлять сниженную ипотечную ставку не только своим зарплатным клиентам, но и клиентам других банков.

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал крупные банки страны пересмотреть политику ценообразования и активнее предлагать скидки на свои продукты. Такой подход позволит финансовым организациям привлечь больше заинтересованных клиентов, сказал бизнесмен.

«Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов, двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты — и все клиенты будут ваши», — отметил он.

