В РФ могут закрыть до 90% ПВЗ. Как это ударит по ценам на Ozon и WB

В РФ могут закрыть до 90% ПВЗ. Как это ударит по ценам на Ozon и WB

В России хотят ограничить работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) бьют тревогу: если такой закон будет принят, в стране могут закрыться до 90% ПВЗ. Чем это грозит любителям делать покупки на маркетплейсах — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом законопроекте, ограничивающем работу ПВЗ

В Совете Федерации Российской Федерации предложили запретить размещать пункты выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторы (склады для обработки онлайн-заказов и быстрой доставки товаров покупателям. — NEWS.ru) на первых этажах жилых домов. Сенатор Олег Голов выступил с соответствующей инициативой.

По данным СМИ, уже разработан законопроект, вводящий ограничения на работу ПВЗ. В ближайшее время документ отправят на отзыв в правительство РФ, а затем внесут в Госдуму.

Законопроект предлагает установить, что ПВЗ обязаны:

иметь отдельный вход с улицы;

принимать ограниченное число дневных поставок малотоннажным транспортом;

хранить заказы не дольше 72 часов;

не заниматься фасовкой, переупаковкой и сортировкой массовых партий;

не загромождать помещение высокими складскими стеллажами.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как участники рынка ответили на идею запретить ПВЗ в жилых домах

В пресс-службе объединенной компании Wildberries& Russ резко раскритиковали идею и назвали ее «поражающей воображение». По мнению представителей маркетплейса, это популистское и даже опасное предложение, так как в случае реализации оно может негативно сказаться на экономике страны. «Следуя предложенной логике, все коммерческие магазины, аптеки и салоны красоты также должны быть изгнаны из жилых домов», — отметили в Wildberries& Russ.

Представители Ozon также негативно отнеслись к инициативе Голова. В компании заявили NEWS.ru, что ПВЗ — это важная часть городской инфраструктуры, которой ежедневно пользуются миллионы людей. Согласно проведенным исследованиям, каждый пятый россиянин хотел бы видеть больше таких точек в своем районе, добавили там.

По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), принятие законопроекта в нынешнем виде грозит закрытием около 90% пунктов выдачи заказов.

Как запрет ПВЗ в жилых домах скажется на потребителях

Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Твердохлебова отметила в разговоре с NEWS.ru, что в случае закрытия ПВЗ в жилых домах россияне лишатся возможности получить заказ в шаговой доступности (в своем доме, по дороге на работу), а это главное преимущество интернет-торговли. «Вместо тысяч пунктов выбора останутся единицы, расположенные, скорее всего, в отдаленных нежилых зонах или на складах на окраинах городов. Получить посылку станет сложнее и дороже. Поездка на другой конец города за заказом займет время и потребует дополнительных расходов на транспорт», — рассуждает эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовый вынужденный переход на курьерскую доставку приведет к резкому увеличению времени ожидания курьера и задержкам. Качество сервиса, скорее всего, упадет из-за перегруза логистических операторов, считает Твердохлебова.

Многие продавцы на маркетплейсах (самозанятые, малый бизнес) работают именно через сеть ПВЗ, так как это самый экономичный способ логистики. «Для них закрытие ПВЗ может стать фатальным и привести к уходу с рынка. Это сократит ассортимент товаров и уровень конкуренции, что в конечном счете плохо для покупателя», — заключила она.

По мнению эксперта по работе на маркетплейсах и автора Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максима Попова, для покупателей принятие законопроекта обернется снижением качества сервиса, так как число ПВЗ сократится, а нагрузка на оставшиеся возрастет.

Как ограничения работы ПВЗ скажутся на стоимости товаров

Рост цен практически неизбежен, предупреждает Твердохлебова. Она назвала это прямым следствием «фундаментального изменения логистической модели» и роста издержек для всех участников рынка.

Доставка до двери силами курьера всегда сильно дороже для оператора, чем массовая доставка крупных партий заказов на ПВЗ, где клиент сам забирает товар. «Выжившие» ПВЗ (которые будут соответствовать новым требованиям) будут находиться в более дорогой коммерческой недвижимости. Их арендная плата вырастет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто будет платить за возросшие издержки? Первый вариант: маркетплейсы могут сделать платную доставку повсеместной или значительно поднять ее стоимость. Сейчас многие заказы доставляются бесплатно при определенной сумме чека — эту модель будет очень сложно сохранить, отмечает Твердохлебова.

Второй вариант: маркетплейсы и продавцы заложат возросшие логистические расходы в цены товаров. Формально доставка останется «бесплатной», но сами товары станут дороже для всех покупателей, опасается эксперт.

«В итоге порог бесплатной доставки может быть повышен на 30–40%, платная доставка в ПВЗ сравнится со стоимостью курьерской (увеличится как минимум на 50%), а цены на маркетплейсах вырастут на 3–7%», — прогнозирует она. По словам Твердохлебовой, больше всего это затронет мелкие и средние заказы, которые попросту станут невыгодны покупателям.

В результате сокращения срока хранения товаров подорожает логистика, что гарантированно отразится на стоимости товаров, соглашается Попов. По его оценкам, цены на многие товаров могут вырасти на 10%, в первую очередь — с высокой стоимостью доставки и низким процентом выкупа.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров настроен более оптимистично. По его мнению, не стоит ожидать серьезного роста. «Маркетплейсы работают в условиях жесткой конкуренции, и они стремятся компенсировать любое удорожание доставки за счет внутренних процессов», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По его словам, меры по регулированию потоков и сроков хранения призваны стимулировать логистику к большей эффективности. В итоге конечный покупатель должен, наоборот, только выиграть, резюмировал Сидоров.

Читайте также:

Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в сентябре-2025

Бензин за копейки: цены на АЗС могут рухнуть, сколько будет стоить АИ-95

Цены на рыбу в РФ продолжат расти. Сколько стоит сегодня и что будет дальше

Цены на курятину резко взлетели в РФ. Что будет дальше, подорожает ли мясо