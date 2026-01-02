Стало известно, сколько украинцев пытались бежать в Белоруссию Погранслужба: 1,4 тыс. украинцев в 2025 году пытались сбежать в Белоруссию

Порядка 1,4 тыс. украинцев пытались в 2025 году незаконно пересечь границу с Белоруссией, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада». По его словам, в страны ЕС попыток бежать было гораздо больше.

На направлении границы с Белоруссией также есть попытки незаконного пересечения границы. И мы этих нарушителей задерживаем. В 2025 году задержаны около 1,4 тыс. человек, которые пытались незаконно пересечь границу на этом направлении, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что попытка избежать мобилизации обернулась трагедией как минимум для 29 украинцев, которые умерли при попытке незаконно пересечь границу с Румынией. Мужчины погибали от истощения в горах или тонули в реке Тисе.

До этого украинец на автомобиле снес шлагбаум на границе с Венгрией и скрылся внутри страны, чтобы избежать призыва в армию. Инцидент случился на пункте пропуска «Великая Паладь — Надьгодош». За рулем Toyota Avensis находился адвокат, получивший накануне повестку.