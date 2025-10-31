Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:57

Бегущий от призыва украинец снес шлагбаум на границе с Венгрией

Автомобиль с украинскими номерами протаранил шлагбаум на границе с Венгрией

Ограждение на пропускном пункте Ограждение на пропускном пункте Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Украинский адвокат на автомобиле снес шлагбаум на границе с Венгрией и скрылся внутри страны, чтобы избежать призыва в армию, сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Виталий Глагола. По данным источника, инцидент произошел 30 октября на пункте пропуска «Великая Паладь — Надьгодош». За рулем Toyota Avensis находился адвокат, получивший накануне повестку.

Автомобиль с включенным дальним светом налетел на шлагбаум на въезде, смахнул его, пролетел мимо кабины паспортного контроля, на ходу задел пограничника (тот в больнице, к счастью — без переломов) и вырубил еще один шлагбаум на выезде. Дальше — граница, Венгрия, — написал журналист.

Глагола в шутку добавил, что соотечественник за шесть секунд оказался в Шенгенской зоне без досмотра и стояния в очередях. Он предположил, что это не первый и не последний такой случай на венгерской границе.

Ранее похожим образом в Молдавию въехал другой уклонист. В ночь на 20 октября шлагбаум на КПП «Отачь» со стороны Украины протаранил Lexus. После этого иномарка столкнулась с автобусом и исчезла в темноте. Позже пограничники нашли брошенный автомобиль в ближайшем населенном пункте, а сам водитель исчез.

Украина
Венгрия
уклонисты
мобилизация
