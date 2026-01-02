В России вплотную займутся изучением биологического возраста человека

Российские социальные ведомства в ближайшие годы должны сосредоточиться на изучении феномена биологического возраста человека. Соответствующая задача зафиксирована в правительственном плане по реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения, передает ТАСС.

Согласно распоряжению Кабмина, до конца 2030 года необходимо провести не менее четырех научных исследований, посвященных методам определения биологического возраста и профилактике заболеваний, связанных со старением организма. Координировать работу поручено Минобрнауки, Минздраву, ФМБА и МГУ им. Ломоносова.

Вопрос продолжительности жизни в России вышел на первый план в прошлом году. Дискуссию невольно спровоцировал разговор президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, который рассуждал о возможном продлении жизни человека до 150 лет.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что создание препарата, способного замедлить старение, остается крайне сложной задачей, поскольку на продолжительность жизни влияет целый ряд факторов. Он уточнил, что одним из важнейших направлений в исследованиях долголетия является регуляция иммунной системы.