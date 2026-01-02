Власти Палестины осудили атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС. В заявлении, переданном посольством Палестины в РФ, руководство страны выразило солидарность с президентом, правительством и российским народом. Вместе с этим палестинская сторона подтвердила отказ от любых форм насилия, угрожающего безопасности и стабильности.

Палестинское руководство осудило попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, выразив солидарность государства Палестина и ее народа с президентом Путиным, правительством и народом дружественной России, — говорится в заявлении.

В ночь на 29 декабря 91 украинский беспилотник пытался атаковать резиденцию президента в Новгородской области. Все дроны были сбиты, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее финский политик Армандо Мема предупредил, что атака ВСУ на резиденцию российского президента могла привести к ядерной войне. Он назвал действия Киева безответственными и опасными, подчеркнув, что теперь Россия вправе принимать любые ответные меры в рамках международного права.