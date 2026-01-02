Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 13:15

Палестина осудила атаку Украины на резиденцию Владимира Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Палестины осудили атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС. В заявлении, переданном посольством Палестины в РФ, руководство страны выразило солидарность с президентом, правительством и российским народом. Вместе с этим палестинская сторона подтвердила отказ от любых форм насилия, угрожающего безопасности и стабильности.

Палестинское руководство осудило попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, выразив солидарность государства Палестина и ее народа с президентом Путиным, правительством и народом дружественной России, — говорится в заявлении.

В ночь на 29 декабря 91 украинский беспилотник пытался атаковать резиденцию президента в Новгородской области. Все дроны были сбиты, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее финский политик Армандо Мема предупредил, что атака ВСУ на резиденцию российского президента могла привести к ядерной войне. Он назвал действия Киева безответственными и опасными, подчеркнув, что теперь Россия вправе принимать любые ответные меры в рамках международного права.

Палестина
дроны
атаки
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
А чек нужен? Можно ли вернуть подарок в магазин: раскрываем детали
В России сумели найти лазейку в новом утильсборе
Оставшихся без света жителей Кубани решили напоить чаем с горячими пирогами
Раскрыта ситуация с преступностью в России
Россиянам объяснили, как алкоголь «обманывает» их на морозе
Уголовное дело возбудили после обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге
На Украине водителю микроавтобуса ТЦК выстрелили в лицо
Гагин объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева
«Паскуды»: озверевший из-за русской музыки одесский депутат прогнал рабочих
В США нашли важное отличие новогодних выступлений Зеленского и Путина
МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026
Стало известно, может ли Долина выкупить квартиру у Лурье
Российские артиллеристы ударили по блиндажу и наблюдательным постам ВСУ
Гагин назвал причину атаки ВСУ по гостинице в Херсонской области
Отсиживающиеся в Германии украинцы могут оказаться на фронте
Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку
В США дали совет своим гражданам в России
МИД раскрыл список японских милитаристов XX века, лишенных реабилитации
Россияне стали реже пользоваться одним видом транспорта
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.