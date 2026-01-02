Новый год — 2026
02 января 2026 в 13:02

Европа побила рекорд по импорту СПГ

Европа импортировала 142 млрд куб. м СПГ в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европа установила новый рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. За год в газотранспортную систему ЕС поступило более 142 млрд кубометров СПГ, что на 28% превышает показатель 2024 года. Доля СПГ в общем газовом балансе Европы достигла 42,2%, обогнав поставки из Северного моря и Северной Африки.

Декабрь также стал рекордным месяцем по импорту СПГ — около 12,7 млрд кубометров, что на 2% больше, чем в ноябре, и на 21% больше, чем в декабре 2024 года. На втором месте по объемам поставок — газ из Северного моря (35,8%), на третьем — из Северной Африки (8,7%). Поставки с Востока, включая российский газ и газ с Украины, составили 5,9%, а из Азербайджана — 3,4%.

Ранее сообщалось, что экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» достиг рекордного уровня в 2025 году. По данным на декабрь, было поставлено 18 млрд кубометров топлива, а месячные показатели в конце года также установили исторический максимум при загрузке магистрали почти на 99%.

