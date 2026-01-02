Поклонники пришли проститься с легендой советского цирка

В Москве в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с легендарным советским и российским артистом цирка, народным артистом России Эмилем Кио, сообщает РИА Новости. Известный иллюзионист ушел из жизни во вторник, 30 декабря, ему было 87 лет.

К зданию зала уже приходят друзья, коллеги и поклонники знаменитого фокусника. Они приносят с собой цветы, чтобы отдать дань уважения и попрощаться. Церемония началась в 12:00 по московскому времени. После ее окончания артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Эмиль Ренард-Кио, который при рождении носил фамилию Гиршфельд, родился 12 июля 1938 года во Владикавказе. Его карьера в цирке началась в 1960-е годы. Сначала он выступал в роли помощника своего отца, Эмиля Теодоровича Ренард-Кио, а позже создал свой собственный иллюзионный аттракцион. В 1991 году его избрали на должность председателя Союза цирковых деятелей России.

Ранее народную артистку Российской Федерации Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище. Ее могила находится рядом с местом упокоения ее супруга, режиссера Владимира Меньшова. Захоронение расположено на центральной аллее кладбища, на участке номер пять. Рядом с ним находятся могилы других выдающихся деятелей культуры, включая артистов Василия Ланового и Александра Ширвиндта.