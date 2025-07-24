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24 июля 2025 в 12:03

В Wildberries отреагировали на идею запретить ПВЗ в жилых домах

В Wildberries назвали популизмом идею запретить открывать ПВЗ в жилых домах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инициатива о закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов поражает воображение во всех отношениях, заявили NEWS.ru в пресс-службе объединенной компании Wildberries& Russ. Там отметили, что это может оказать крайне негативное влияние на экономику страны. Также в компании посчитали идею популистской.

Инициатива сенатора Голова поражает воображение во всех отношениях — от уровня ее популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации на экономику страны. Именно ПВЗ позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах страны. При закрытии ПВЗ, исчезнет возможность покупать все необходимое, — заявили в пресс-службе Wildberries& Russ.

Там добавили, что большинство ПВЗ принадлежат предпринимателям, а не маркетплейсам, и в случае реализации инициативы сенатора их количество радикально сократится. Это, в свою очередь, приведет к лишению занятости миллионов людей, пессимизирующему эффекту на развитие регионов и существенному снижению местного ВРП, сообщили в компании.

Также в Wildberries& Russ обратили внимание на то, что, следуя логике сенатора Голова, все коммерческие магазины, аптеки и салоны красоты также должны быть изгнаны из жилых домов. В компании отметили, что подобная инициатива вызвана «незнанием основ работы электронной коммерции».

Ранее главный исполнительный директор Wildberries Роберт Мирзоян рассказал, что компания может открыть пункты выдачи заказов в Африке. По его словам, маркетплейс ведет активную подготовку по выходу компании на континент.

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