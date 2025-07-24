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24 июля 2025 в 07:57

В России могут запретить открывать ПВЗ маркетплейсов в жилых домах

Сенатор Голов призвал запретить открывать ПВЗ на первых этажах домов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дарксторы и пункты выдачи заказов маркетплейсов нельзя размещать на первых этажах жилых домов, такое мнение высказал сенатор Олег Голов. Он уже направил письмо с соответствующим предложением на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Сенатор обратил внимание, что жильцы домов часто жалуются на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, связанные с деятельностью таких объектов, передают «Известия».

Голов отметил, что так называемые дарксторы пользуются правовым вакуумом, поскольку до сих пор нет юридического определения данного понятия. Это позволяет компаниям обходить санитарные и жилищные нормы, чем они регулярно нарушают права жильцов.

По словам Голова, хуже всего ситуация обстоит в старых районах с плотной застройкой. Там грузовой транспорт компаний блокирует подъезды и мешает движению пешеходов. Сенатор убежден, что запрет на размещение дарксторов и ПВЗ в многоквартирных жилых домах следует закрепить в Жилищном кодексе России.

Ранее главный исполнительный директор Wildberries Роберт Мирзоян рассказал, что компания может открыть пункты выдачи заказов в Африке. По его словам, маркетплейс ведет активную подготовку по выходу компании на континент.

маркетплейсы
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жалобы
шум
запреты
Роспотребнадзор
Анна Попова
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