Бензин за копейки: цены на АЗС могут рухнуть, сколько будет стоить АИ-95

Бензин за копейки: цены на АЗС могут рухнуть, сколько будет стоить АИ-95

ФАС возбудила несколько дел по случаям завышения розничных цен на заправках. Тем временем оптовые цены, совсем недавно обновлявшие исторические максимумы, уже пошли вниз. NEWS.ru рассказывает, миновал ли топливный кризис, будет ли бензин дешеветь на АЗС и стоит ли автолюбителям ждать новых неприятных сюрпризов.

Как ситуацию с ценами на бензин оценивают власти

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел о нарушении антимонопольного законодательства из-за завышения цен на заправках в некоторых регионах. Об этом сообщил кабмин РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Его провел вице-премьер Александр Новак. В ведомстве подчеркнули, что контроль за ценами на топливо продолжится, а нарушители законодательства будут привлекаться к ответственности.

Минэнерго на заседании обратило внимание на снижение цен на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже в последние два торговых дня. Там связали это с «увеличением объемов продаж и своевременной отгрузкой топлива в регионах».

Новак поручил Минэнерго следить за ситуацией на рынке «для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте», а Минэкономразвития — «проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо».

Как изменились оптовые цены на бензин

По данным Петербургской биржи, 18 августа цены на бензин АИ-92 по индексу европейской части России выросли до 71 309 рублей за тонну — и это новый рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 2023 года, когда котировки доходили до 70 520 рублей за тонну.

Бензин марки АИ-95 достиг исторического максимума — 80 500 рублей за тонну — 12 августа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако в последние дни котировки пошли вниз. 22 августа литр марки АИ-92 подешевел на 2,02%, до 71 194 рублей за тонну; стоимость АИ-95 упала до 79 660, потеряв 2,07%. Цена на летний дизель при этом вплотную приблизилась к отметке 60 тысяч рублей. На торгах в понедельник, 25 августа, АИ-92 подешевел на 1,9%, до 69 840 рублей за тонну; АИ-95 — на 1,28%, до 78 640 рублей.

Как сейчас дорожает бензин в рознице

По данным Росстата, за неделю с 12 по 18 августа розничные цены на бензин в России в среднем выросли на 0,4%. Литр марки АИ-92 подорожал на 0,4%, до 58,48 рубля; АИ-95 — на 0,5%, до 63,82 рубля.

Стоимость бензина марки АИ-98 поднялась на 0,1% и достигла 84,68 рубля.

Дизельное топливо не изменилось в цене и по состоянию на 18 августа стоило 71,45 рубля за литр.

Рост цен был зафиксирован в 77 российских регионах, больше всего показатель вырос в Калужской области (+2,3%) и Республике Дагестан (+2%). В Москве и Санкт-Петербурге за неделю бензин подорожал на 0,2% и 0,1% соответственно.

В целом с начала года цены на топливо выросли на 5,74%, по темпам роста четвертую неделю подряд обогнав уровень общей инфляции (4,16% с января).

Почему цены на бензин растут так быстро

Эксперты объясняют стремительный рост цен на топливо сочетанием нескольких факторов, которые наложились друг на друга и усилили общий негативный эффект.

Повышение оптовых цен началось еще в июле и на тот момент было связано с сезоном высокого спроса и долгим принятием решения относительно запрета на экспорт бензина. С начала августа рост ускорился на фоне снижения производства из-за атак на НПЗ, что вызвало физический дефицит бензина на внутреннем рынке, указывали аналитики.

Как власти пытаются сдержать цены на бензин

На август правительство установило полный запрет на экспорт бензина. Ранее он распространялся только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ (с объемом производства менее 1 млн тонн в год), однако новое ограничение затрагивает в том числе крупные нефтяные компании. Кабмин решил продлить этот запрет на сентябрь.

Эмбарго на экспорт, как ожидается, должно охладить топливный рынок.

Можно ли говорить, что топливный кризис миновал

Пока что оптовые цены остаются на аномально высоких уровнях, говорит в беседе с NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. О том, что активная фаза кризиса однозначно пройдена, можно будет сказать при падении АИ-95 ниже 70 тысяч рублей за тонну, считает он.

«Пока что независимые АЗС остаются убыточными, что вынуждает их повышать цены более быстрыми темпами. Это, в свою очередь, и привлекает внимание ФАС», — объясняет аналитик. По его словам, запрет на экспорт и планы по активизации импорта способствуют смягчению кризиса, но в условиях сезона высокого спроса и снижения производства из-за атак на НПЗ пока их недостаточно. «Кризис может закончиться либо с завершением сезона высокого спроса (примерно конец сентября), либо в случае достаточно быстрого ремонта снизивших производство бензина НПЗ», — резюмирует Кауфман.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подешевеет ли бензин на АЗС

По мнению владельца сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексея Иванова, в ближайшие недели цены на бензин могут снизиться на 1–1,5 рубля.

«В сентябре часть НПЗ возвращаются с плановых ремонтов, и бензина станет больше. К тому же большая доля автотуристов закончат путешествия до конца лета, то есть спрос на топливо снизится», — говорит он. Текущее снижение биржевых цен эксперт объясняет отложенным эффектом мер по ограничению экспорта нефтепродуктов. Нефтяники не хотели бы пролонгации запрета и после 31 августа и стали более сговорчивыми, полагает Иванов.

«С розничными ценами ситуация такова, что мы запрограммированы на инфляцию. Более того, в принципе цены должны идти не по потребительской инфляции, а по промышленной. А потому пока дефляции и снижения цен [на бензин] не будет», — говорит NEWS.ru зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

По словам Кауфмана, ощутимо подешеветь бензин может только на отдельных АЗС, преимущественно независимых. Как только ситуация с ценами стабилизируется в опте (не позднее конца сентября), рост цен на заправках, скорее всего, замедлится или почти остановится, прогнозирует эксперт. Однако по итогам года он превысит общий уровень инфляции, добавляет аналитик.

Читайте также:

100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме

Цена бензина АИ-92 обновила исторический рекорд

Российские АЗС начали нести убытки от продажи бензина

Цены на бензин в РФ взлетят в августе? Что будет, если экспорт запретят