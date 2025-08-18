Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд

Биржевая цена бензина марки Аи-92 продолжила рост, обновив рекорд, свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Топливо 18 августа подорожало на 1,28%, до 71,309 тысячи рублей за тонну.

Предыдущий рекорд бы установлен в сентябре 2023 года. Тогда цена составляла 70,508 тысячи рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 по территориальному индексу европейской части России за день выросла на 1,86%, до 80,3 тысячи рублей за тонну. Пока показатель остается ниже достигнутого 12 августа предыдущего максимума в 80,51 тысячи рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива увеличилась на 0,93%, до 59,274 тысячи рублей за тонну. Топочный мазут стал дороже на 3,25%, стоимость выросла до 23,642 тысячи рублей за тонну.

На 0,3% подешевело топливо для реактивных двигателей (авиакеросин). Цена составила 71,408 тысячи рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 4,09%, до 20,274 тысячи рублей за тонну.

Ранее расчеты исследовательской группы «Петромаркет» показали, что маржа торговли бензином в России в розницу стала отрицательной из-за высоких отпускных цен НПЗ. Средняя чистая маржа на начало августа составляла -1,1 рубля за литр для бензина АИ-92 и -1,4 рубля за литр для АИ-95.