Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 14:55

Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на бирже впервые превысила 71 тысячу рублей за тонну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевая цена бензина марки Аи-92 продолжила рост, обновив рекорд, свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Топливо 18 августа подорожало на 1,28%, до 71,309 тысячи рублей за тонну.

Предыдущий рекорд бы установлен в сентябре 2023 года. Тогда цена составляла 70,508 тысячи рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 по территориальному индексу европейской части России за день выросла на 1,86%, до 80,3 тысячи рублей за тонну. Пока показатель остается ниже достигнутого 12 августа предыдущего максимума в 80,51 тысячи рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива увеличилась на 0,93%, до 59,274 тысячи рублей за тонну. Топочный мазут стал дороже на 3,25%, стоимость выросла до 23,642 тысячи рублей за тонну.

На 0,3% подешевело топливо для реактивных двигателей (авиакеросин). Цена составила 71,408 тысячи рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 4,09%, до 20,274 тысячи рублей за тонну.

Ранее расчеты исследовательской группы «Петромаркет» показали, что маржа торговли бензином в России в розницу стала отрицательной из-за высоких отпускных цен НПЗ. Средняя чистая маржа на начало августа составляла -1,1 рубля за литр для бензина АИ-92 и -1,4 рубля за литр для АИ-95.

бензин
цены на бензин
рост цен
биржи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Что обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
На Украине пожаловались на сокращение срока жизни «Бабы-Яги»
Губерниев посоветовал Карпину послушать футбольных экспертов «Матч ТВ»
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.