Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:20

Российские АЗС начали нести убытки от продажи бензина

«Петромаркет»: торговля бензином на заправках в августе стала приносить убытки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Маржа торговли бензином в России в розницу стала отрицательной из-за высоких отпускных цен НПЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет». Согласно ее данным, средняя чистая маржа на начало августа составляет -1,1 рубля за литр для бензина Аи-92 и -1,4 рубля за литр для Аи-95.

Причина, по которой АЗС генерируют убытки при торговле бензином — высокие отпускные цены НПЗ на продукт, от которых зависит стоимость топлива, закупаемого АЗС для реализации, — отметили аналитики.

Биржевая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 растет все лето. Цена на Аи-95 в начале августа обновила державшийся с 7 сентября 2023 года исторический максимум. Бензин Аи-95 8 августа подорожал на Петербургской бирже на 0,8%, до 80 206 рублей за тонну, Аи-92 — на 0,41% — до 68 599 рублей. Цены на бензин на заправках к 4 августа, по данным Росстата, выросли по сравнению с началом года на 4,9%. Общая инфляция составила 4,37%.

Ранее Министерство энергетики России предупредило, что ведет постоянный мониторинг топливного рынка, поддерживая диалог с нефтяными компаниями для балансировки спроса и предложения. Особое внимание уделяется бесперебойным поставкам дизельного топлива аграрному сектору в преддверии уборочной кампании. По данным ведомства, на данный момент коммерческие запасы бензина и дизтоплива находятся на уровне сезонных норм, приближаясь к рекордным значениям, что обеспечивает стабильное покрытие внутреннего спроса.

бензин
цены на бензин
АЗС
убытки
НПЗ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.