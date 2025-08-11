Российские АЗС начали нести убытки от продажи бензина

Маржа торговли бензином в России в розницу стала отрицательной из-за высоких отпускных цен НПЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет». Согласно ее данным, средняя чистая маржа на начало августа составляет -1,1 рубля за литр для бензина Аи-92 и -1,4 рубля за литр для Аи-95.

Причина, по которой АЗС генерируют убытки при торговле бензином — высокие отпускные цены НПЗ на продукт, от которых зависит стоимость топлива, закупаемого АЗС для реализации, — отметили аналитики.

Биржевая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 растет все лето. Цена на Аи-95 в начале августа обновила державшийся с 7 сентября 2023 года исторический максимум. Бензин Аи-95 8 августа подорожал на Петербургской бирже на 0,8%, до 80 206 рублей за тонну, Аи-92 — на 0,41% — до 68 599 рублей. Цены на бензин на заправках к 4 августа, по данным Росстата, выросли по сравнению с началом года на 4,9%. Общая инфляция составила 4,37%.

Ранее Министерство энергетики России предупредило, что ведет постоянный мониторинг топливного рынка, поддерживая диалог с нефтяными компаниями для балансировки спроса и предложения. Особое внимание уделяется бесперебойным поставкам дизельного топлива аграрному сектору в преддверии уборочной кампании. По данным ведомства, на данный момент коммерческие запасы бензина и дизтоплива находятся на уровне сезонных норм, приближаясь к рекордным значениям, что обеспечивает стабильное покрытие внутреннего спроса.