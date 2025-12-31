Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 12:19

В МО раскрыли новые детали атаки на резиденцию Путина

МО: резиденция президента России не пострадала при атаке БПЛА

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина не привела к разрушениям, сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков. В ходе брифинга он подчеркнул, что никакого ущерба нет, передает пресс-служба Минобороны.

В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено, — сказал он.

Также, по его словам, дроны для атаки были запущены с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Воздушная атака с применением дронов самолетного типа была зафиксирована около 19:20. Всего же объект атаковал 91 БПЛА.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответ России на попытку атаки госрезиденции Путина должен быть жестким. По его словам, на этом настаивают российские депутаты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию российского лидера «дичайшим терроризмом» на высшем государственном уровне. Он задался вопросом, кому могло понадобиться такое нападение.

