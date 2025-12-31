Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 13:21

Готовим торт «Хлопчик кучерявый» — рецепт по ГОСТу не обманет

Торт «Хлопчик кучерявый» — легендарный десерт Торт «Хлопчик кучерявый» — легендарный десерт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Торт «Хлопчик кучерявый» — легендарный десерт из детства! NEWS.ru рассказывает, как повторить «тот самый» вкус. Вперед творить на кухню!

Для бисквита взбейте 6 яиц с 150 г сахара до пышности, аккуратно введите 150 г просеянной муки. Выпекайте в форме 25–30 минут при 180 °C. Для крема торта «Хлопчик кучерявый» проварите 500 мл молока с 150 г сахара и 2 ст. л. муки до загустения, охладите. Взбейте с 200 г сливочного масла, добавьте ванилин.

Разрежьте остывший бисквит на 2 коржа. Пропитайте сиропчиком (100 мл воды + 50 г сахара). Промажьте кремом, соберите «Хлопчика кучерявого». Бока обмажьте кремом, обсыпьте крошкой из обжаренной манной крупы (100 г крупы обжарьте на 50 г масла до золотистого цвета). Украсьте кремовыми розочками. Выдержите 8 часов в холодильнике. Нежный, воздушный, с узнаваемой «кучерявой» крошкой!

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить постный салат с авокадо и свеклой.

общество
кулинария
торт
рецепты
Алина Ясинская
А. Ясинская
