Идеален в Новый год: постный салат с авокадо и печеной свеклой

Готовим постный салат на праздничный стол. Он называется «Солнечный круг». У NEWS.ru для вас есть отличный рецепт — с авокадо и печеной свеклой.

Запеките 2 средние свеклы в фольге до мягкости, остудите и нарежьте кубиками. Очистите спелое авокадо, нарежьте таким же кубиком. Добавьте 200 г консервированного нута, пучок руколы и 50 г тыквенных семечек.

Соус к постному салату на Новый год готовится так: возьмите три ложки лимонного сока, две ложки оливкового масла и чайную ложечку пикантной дижонской горчицы. Добавьте туда щепотку меда для легкой сладости и щепотку соли, чтобы все ноты зазвучали в унисон. Взбейте все ингредиенты венчиком. Эта заправка обещает фейерверк вкуса!

Аккуратно соедините все ингредиенты, полейте заправкой. Дайте настояться постному салату на Новый год 15 минут. Это блюдо богато белком, клетчаткой и витаминами — сытный, полезный и яркий вариант для новогоднего вечера! Этот салат доказывает: пост может быть ярким и сытным! Он сочетает пользу, простоту приготовления и вкус, который оценят даже те, кто не придерживается ограничений.

До этого NEWS.ru публиковал рецепт постного пирога с капустой.

