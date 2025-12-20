Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой

Испечем постный пирог с капустой, от которого дом наполнится уютным ароматом! Для теста смешаем 3 стакана муки, столовую ложку сахара, чайную ложку соли и столовую ложку сухих дрожжей. Добавим 5 столовых ложек растительного масла и стакан теплой воды. Замесим эластичное тесто для пирога с капустой и оставим подходить на час в тепле.

Тем временем приготовим начинку: 500 граммов капусты мелко нашинкуем, две луковицы нарежем кубиками, две моркови натрем на терке. Овощи потушим на сковороде 20 минут, добавив 3 столовые ложки томатной пасты, соль, перец и лавровый лист.

Подошедшее тесто раскатаем в пласт, выложим на него остывшую начинку, аккуратно защипнем края. Выпекаем пирог с капустой 40 минут при 180 градусах до золотистой корочки. Этот сочное, ароматное блюдо на Новый год станет украшением любого постного стола и порадует всех! И пусть каждый кусочек этого румяного пирога напомнит, что настоящее тепло рождается не только в печи, а за столом в компании самых близких.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт чечевичных котлет с морковью и кунжутом.