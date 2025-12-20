Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 12:18

Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой

Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Испечем постный пирог с капустой, от которого дом наполнится уютным ароматом! Для теста смешаем 3 стакана муки, столовую ложку сахара, чайную ложку соли и столовую ложку сухих дрожжей. Добавим 5 столовых ложек растительного масла и стакан теплой воды. Замесим эластичное тесто для пирога с капустой и оставим подходить на час в тепле.

Тем временем приготовим начинку: 500 граммов капусты мелко нашинкуем, две луковицы нарежем кубиками, две моркови натрем на терке. Овощи потушим на сковороде 20 минут, добавив 3 столовые ложки томатной пасты, соль, перец и лавровый лист.

Подошедшее тесто раскатаем в пласт, выложим на него остывшую начинку, аккуратно защипнем края. Выпекаем пирог с капустой 40 минут при 180 градусах до золотистой корочки. Этот сочное, ароматное блюдо на Новый год станет украшением любого постного стола и порадует всех! И пусть каждый кусочек этого румяного пирога напомнит, что настоящее тепло рождается не только в печи, а за столом в компании самых близких.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт чечевичных котлет с морковью и кунжутом.

Читайте также
Хватит есть «Оливье»! Готовлю свежий финский салат с яйцом, свёклой и селёдкой. Вкус — как в Хельсинки
Общество
Хватит есть «Оливье»! Готовлю свежий финский салат с яйцом, свёклой и селёдкой. Вкус — как в Хельсинки
Шарлотке сказала «прощай». Мой фаворит — шведский яблочный пирог: сочный, с хрустящей шапкой и ароматом лимона
Общество
Шарлотке сказала «прощай». Мой фаворит — шведский яблочный пирог: сочный, с хрустящей шапкой и ароматом лимона
В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина
Регионы
В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина
Готовлю шоколадный пирог на сковороде — нежный десерт с молочной пропиткой и глазурью за 20 минут
Общество
Готовлю шоколадный пирог на сковороде — нежный десерт с молочной пропиткой и глазурью за 20 минут
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 декабря 2025 года
Семья и жизнь
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 декабря 2025 года
рецепты
кулинария
пироги
общество
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Просто болезнь победила»: названа причина смерти Лобоцкого
Актриса Рудова раскрыла свои критерии к избраннику
Полиция заинтересовалась подростками из Карачаево-Черкесии после драки
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Анатолия Лобоцкого
«Даже не здоровается»: биатлонистка высказалась о поведении коллеги
«Это подло»: Райдос обвинила коллег по «Битве сильнейших» в сговоре
Британец спел 684 рождественских хита и установил мировой рекорд
Оператор БПЛА Царек в одиночку взял в плен троих бойцов ВСУ
Названы музыканты, которые получат Grammy за вклад в музыку
Скончался снимавшийся в «Молодежке» народный артист России
Романтическое путешествие на чужой машине закончилось уголовным делом
«Решил компенсировать»: боец ВСУ о насилии над жительницей Курской области
«Тарантул» на базе ИИ помог уничтожить группу украинских солдат в ДНР
Россия приравняла Швейцарию к другим странам коллективного Запада
Удар по позициям в Димитрове попал на видео
«Докторская», прощай! Готовим оливье с копченой колбасой — так вкуснее
В Европе забили тревогу из-за выдачи огромного кредита Украине
Стал известен список украинцев, включенных в обвинительные списки ГП РФ
Стало известно, какое западное оружие применили ВСУ при обстреле Горловки
В ГД призвали к жестким мерам после отравления людей в частном пансионе
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.