100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме

Оптовые цены на бензин в России обновляют исторические максимумы. Вслед за АИ-95 рекорд этим летом установил АИ-92. А тем временем в рознице топливо дорожает, опережая общую инфляцию по стране. Рассказываем, в чем причины стремительного роста цен на бензин и когда он остановится.

Как поднялись оптовые цены на бензин

По данным Петербургской биржи, 18 августа цены на бензин АИ-92 по индексу европейской части России выросли на 1,28%, до 71 309 рублей за тонну — и это новый рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 2023 года, когда котировки доходили до 70 520 рублей за тонну.

Бензин марки АИ-95 18 августа подорожал на 1,86%, до 80 300 рублей за тонну. Исторического максимума в 80 500 рублей котировки достигли 12 августа. Цены на дизельное топливо выросли на 0,93%, до 59 274 тысячи рублей за одну тонну.

Как дорожает бензин в рознице

Согласно последним данным Росстата, на 11 августа литр бензина АИ-92 на АЗС в среднем стоил 58,23 рубля, АИ-95 — 63,52 рубля. Относительно июля цены подросли на 0,6%, с начала года — на 5,5 и 5,2% соответственно. Третью неделю подряд рост ценника на АЗС опережает показатель общей инфляции.

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), на столичных заправках литр бензина с начала года в среднем подорожал на 3 рубля. По состоянию на 18 августа средняя стоимость АИ-92 составила 59,16 рубля, а АИ-95 — 65,39 рубля.

На московских АЗС бензин активно дорожает с начала лета. По итогам прошлой недели литр 92-го бензина прибавил 11 копеек, 95-го — 13 копеек (+0,19% и 0,2% соответственно).

По сути, повторяется ситуация пошлого года, когда с середины лета бензин на АЗС начал резко дорожать, по итогам года обогнав инфляцию: — 11,13% против 9,52%.

Почему цены на бензин растут так быстро

Эксперты объясняют стремительный рост цен на топливо сочетанием нескольких факторов, которые наложились друг на друга и усилили общий негативный эффект.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первую очередь, это традиционный сезонный всплеск спроса, говорит NEWS.ru владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов. «Лето и начало осени всегда сопровождаются повышенной активностью в транспортной отрасли, ростом потребления топлива в сельском хозяйстве и увеличением пассажирских перевозок», — рассуждает эксперт.

Ситуация с ценами на бензин действительно вышла из-под контроля, признает в беседе с NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По словам эксперта, рост оптовых цен начался ещё в июле и на тот момент был связан с сезоном высокого спроса и долгим принятием решения относительно запрета на экспорт бензина. «С начала августа он ускорился на фоне снижения производства из-за атак на НПЗ, что вызвало физический дефицит бензина на внутреннем рынке», — объясняет аналитик.

Как власти пытаются сдержать цены на бензин

На август правительство установило полный запрет на экспорт бензина. Ранее он распространялся только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ (с объемом производства менее 1 млн тонн в год), однако новое ограничение затрагивает в том числе крупные нефтяные компании. По данным СМИ, кабмин решил продлить этот запрет на сентябрь.

Эмбарго на экспорт, как ожидается, должно охладить топливный рынок.

Что будет с ценами на бензин до конца года

Резкого снижения цен уже точно ждать не стоит, но и темпы роста должны заметно замедлиться, обнадеживает Алексей Иванов. «Во-первых, сезонный фактор постепенно сойдет на нет: после завершения сельхозработ и туристического пика потребление традиционно уменьшается. Во-вторых, ждем эффекта от мер, принятых правительством», — отмечает эксперт.

По мнению Кауфмана, ситуация на оптовом рынке бензина может оставаться тяжелой до завершения ремонтов на НПЗ или до конца сезона высокого спроса, то есть до конца сентября. Он напоминает, что сейчас рассматривается закупка бензина у белорусских производителей, что может несколько смягчить ценовое давление.

Однако на фоне форс-мажорных обстоятельств на рынке и снижающейся общей инфляции рост розничных цен на бензин по итогам года, скорее всего, окажется выше ее уровня, заключает Кауфман.

