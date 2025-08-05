Цены на рыбу в РФ продолжат расти. Сколько стоит сегодня и что будет дальше

Цены на рыбу в РФ продолжат расти. Сколько стоит сегодня и что будет дальше

Оптовые цены на рыбу в России снижаются, однако в рознице лосось пока не дешевеет. Эксперты объясняют это спецификой товара. От рыбодобытчика до прилавка магазина стоимость рыбы может возрастать в несколько раз. NEWS.ru рассказывает, как она подорожала за последний год, сколько стоит сегодня и что будет с ценами дальше.

Что происходит с оптовыми ценами на рыбу

За неделю с 28 июля по 3 августа оптовые цены на мороженую рыбу оставались стабильными, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». При этом средняя стоимость отдельных видов лососевых в оптовой закупке снижается. Так, горбуша и кета на Дальнем Востоке за последний месяц подешевели на 8,6% (до 320 рублей) и на 6,4% (до 440 за килограмм) соответственно. В центральной части страны стоимость горбуши составляет 395 рублей, кеты — 480 рублей за килограмм. По сравнению со значениями конца июля цены снизились на 1,3% и 2% соответственно.

Растущие темпы лососевой путины на Дальнем Востоке и постепенное насыщение рынка предложением способствуют коррекции показателей, следует из материалов ФГУП «Нацрыбресурс». Доставка рыбы из Владивостока в Москву сейчас стоит 24–26 рублей за килограмм.

В центральных регионах цены на скумбрию значительно снизились: в опте они упали до 285 рублей за килограмм (минус 1,7% за неделю и 9,5% с начала года) «вслед за снижением цен в регионах промысла». Минтай за неделю, напротив, подорожал на 2,7% на фоне активного спроса и снижения запасов (при этом цена закупок в опте все еще на 3,8% ниже, чем в начале года).

Что происходит с розничными ценами на рыбу

В рознице цены на рыбу продолжают расти, при этом за последнюю неделю июля — с 22 по 28 июля — они несколько замедлились, до 0,09% против 0,17% неделей ранее, следует из данных Росстата.

С начала года мороженая рыба подорожала на 13,76%, до 320 рублей. По сравнению с показателем годичной давности стоимость килограмма выросла более чем на 30%.

Продажа филе свежей рыбы на Даниловском рынке в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По расчетам экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» (сделанных на основе данных Росстата и предоставленных NEWS.ru), цены на сельдь соленую за год (по состоянию на июнь) выросли на 28,7% (до 381 рубля за килограмм), на филе сельди соленое — на 16,8% (до 672,4 рубля). Рыбные консервы подорожали на 16,2% (до 659,7 рубля за килограмм), консервы в томатном соусе — на 17,6% (до 425,1 рубля за килограмм). Стоимость красной рыбы в июне была на 64% выше, чем год назад (9597,5 рубля за килограмм).

Рост цен на морепродукты оказался более скромным. Кальмары за год подорожали на 17,5% (598,8 рубля за килограмм), а креветки — всего на 4,1% (до 991,3 рубля). Отечественная рыба дорожает в несколько раз быстрее заморских морепродуктов, замечает гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов.

Что происходит с производством и предложением рыбы

Согласно официальным данным, улов водных биоресурсов в России с начала года составил 2,95 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

За первые шесть месяцев 2025 года в порты страны было сдано 839,8 тысячи тонн рыбопродукции — на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, показатели по сельди сократились на 8,0%, до 160,6 тысячи тонн, по минтаю — на 13,7%, до 295,5 тысячи тонн.

Поставки российской рыбы в зарубежные порты стабильны ( 971,4 тысячи тонн против 980,7 тысячи в 2024-году). «То есть данные ФГУП „Нацрыбресурс“ говорят о том, что предложение российской рыбы сократилось только для отечественного потребителя», — указывает Плугов.

Почему еще дорожает рыба

Эксперты объясняют рост цен на рыбу совокупностью факторов, среди которых растущие затраты производителей и алчность перекупщиков. «Россия — единственная страна в мире, где околокультурный (искусственно выращенный. — NEWS.ru.) лосось стоит в два, три, а то и в четыре раза дороже, чем качественный дикий лосось», — объяснял ранее NEWS.ru руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Во всем мире околокультурную рыбу считают рыбой низкого качества, ведь она выращивается на гормонах роста, иммуностимуляторах, антибиотиках и красителях. Высокая стоимость такого лосося тянет за собой цены и на остальную рыбу.

Продажа свежей рыбы на рынке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В опте цены гораздо ниже, чем в рознице. «Но алчные трейдеры, а также те, кто занимается перевозкой и хранением рыбы, накручивают цены в два-три раза», — подчеркивал Савельев. По этой причине снижение цен на рыбу в опте далеко не всегда приводит к ее падению в рознице.

Что будет с ценами на рыбу дальше

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов пояснил в беседе с NEWS.ru, что цены продолжат расти и причин для обратного движения сегодня нет. «Скорее всего, по большинству позиций рост цен в этом году будет идти в пределах годовой инфляции, поскольку сейчас правительство предпринимает превентивные меры контроля», — отметил он.

По словам эксперта, антимонопольная служба грозит разбирательством по случаям роста цен в отгрузке переработчиками выше 5% в моменте. И вряд ли большинство из них захочет проходить подобную процедуру, пояснил он.

По мнению Чеглова, рост цен может быть выше инфляции по треске, красной рыбе, деликатесам и икре. «Здесь снижение улова, ужесточение санкций и ориентация рыбопереработчиков на экспорт, а также наличие множества посредников в товародвижении окажут влияние», — перечислил он.

По прогнозу эксперта экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, до конца года стоимость рыбной продукции вырастет еще на 10–15%. В качестве причин эксперт называет растущий в осенне-зимний период спрос и новые тарифы ЖКХ, в том числе повышение стоимости энергоресурсов, которое и производители, и переработчики будут закладывать в цену продукции.

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