Цены на продукты заморозят: сколько будут стоить картошка, яйца и огурцы

Власти хотят заморозить цены на некоторые продукты в России. Инициатива может быть реализована через заключение прямых долгосрочных договоров между производителями и торговыми сетями. Для овощей, яиц и других социально значимых товаров будет устанавливаться так называемый фиксированный диапазон цен. У экспертов эта идея не вызывает восторга, они считают госрегулирование опасным. О возможных последствиях заморозки цен на продукты — в материале NEWS.ru.
Что известно о заморозке цен на продукты
Цены на часть социально значимых товаров в России могут зафиксировать. Власти и участники рынка сейчас активно обсуждают такую возможность. По данным СМИ, уже есть предварительный проект поправок в закон о торговле.
В документе предлагается ввести понятие «фиксированный диапазон отпускных цен» — это диапазон минимальной и максимальной отпускной цены продовольственного товара. Перечень товаров, а также сам диапазон и сроки, на которые он будет сформирован, будет устанавливать специальная ценовая комиссия, а утверждать — правительство. В ценовую комиссию войдут представители Минпромторга, Минсельхоза, отраслевых союзов и ассоциаций производителей и розничной торговли, региональные чиновники.
Производители будут обязаны продавать товар по ценам в рамках установленного диапазона, а торговые сети — по таким ценам покупать 80% продукции из перечня. Речь идет, в частности, об овощах и яйцах.
Фиксированные диапазоны заработают уже с 1 марта 2026 года. Это не коснется розничной торговли на рынках и ярмарках. При торговле самим сельхозпроизводителем в собственных магазинах и через кооперативы, а также в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, не будут устанавливать ценовой диапазон.
Откуда возникла идея о фиксированной цене
В июле Картофельный союз предложил перейти на долгосрочные контракты между сельхозпроизводителями и ретейлерами. Аграрии хотят распространить такие контракты на 80% несортового картофеля. Сейчас в договорах между производителями и ретейлерами фиксируются только объемы поставок на определенный период, цена же устанавливается на торгах. Новая мера, по мнению авторов инициативы, помогла бы предотвратить ценовую турбулентность на рынке.
Идея получила одобрение властей. В Минсельхозе заявили, что готовы поддержать инициативу, а в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) указали, что такие контракты позволят нивелировать влияние сезонных факторов на закупочные цены.
Почему власти готовы ограничивать стоимость продуктов
Инициатива возникла не просто так. Согласно данным Росстата, с начала года цены на некоторые базовые продукты питания существенно выросли. Абсолютными лидерами стали овощи борщевого набора — свекла и морковь подорожали на 39% и 57,8% соответственно. Стоимость картофеля подскочила почти на 30%. Причем сейчас в рознице он стоит почти в полтора раза дороже, чем год назад.
По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», на 14 июля средняя цена килограмма картофеля составила 83 рубля. Для сравнения: в середине июля прошлого года он стоил всего 58 рублей. В целом в 2024 году картофель подорожал на 92%, то есть почти вдвое.
В 2023 году яйца стремительно подорожали. Тогда «яичная» инфляция составила 61,4% (декабрь 2023 года к декабрю 2022-го). Средняя потребительская стоимость десятка выросла с 81,7 до 132,45 рубля. На фоне такого роста цен ретейлеры стали продавать яйца поштучно.
Чем опасна заморозка цен на овощи
Как пояснил NEWS.ru исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, установление ценового диапазона для товаропроводящей цепочки через ценовую комиссию потенциально может привести к отсутствию социальных продуктов в магазинах при ошибке в расчетах интервалов.
«Каким образом будет формироваться комиссия, кто и за что в ней будет отвечать и какая ответственность будет предусмотрена за последствия ее работы — из законопроекта пока не понятно», — подчеркнул он. По словам Вострикова, сейчас снижение предложения или рост спроса компенсируются ценой, а конкуренция минимизирует ценник. «В результате покупатель всегда видит заполненные полки магазинов. Что будет после введения интервалов цен — вопрос», — добавил эксперт.
По мнению гендиректора «АБ-Центра» Алексея Плугова, подобные инициативы могут нанести вред всей отрасли. «Картофель и овощи — продукт, подверженный высокой волатильности цен. И дело здесь не в регулировании цен и даже не в планировании размеров площадей, а в самой специфике отрасли — в невозможности регулировать предложение, так как на сборы оказывают влияние урожайность и непредсказуемые погодные условия», — пояснил собеседник NEWS.ru.
По этой причине эксперт называет регулирование цен «маловероятным» и «порой опасным» явлением для рынка и продовольственной безопасности.
Доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что снижения цен на продукты не стоит ждать. «Стоимость просто зафиксируется на верхнем пределе коридора фиксированных цен. Ожидать снижения [цен] не представляется возможным, так как всеми необходимыми продуктами питания мы себя не обеспечиваем и во многом зависим от импорта», — отметил он.
По его словам, несмотря на то, что Россия в достаточном количестве производит, к примеру, подсолнечник и сахарную свеклу, семена данных культур все равно закупаются за рубежом.
Есть ли альтернатива заморозке отпускных цен
«Возможно, в первую очередь следует не перекраивать рынок, устанавливая фиксированные цены, а хотя бы отдаленно приблизиться к регулированию торговых наценок», — считает Плугов.
Эксперт напомнил, что, например, цена на капусту в опте сейчас составляет 18 рублей за килограмм, а в рознице — почти 54 рубля, то есть втрое больше. Тот же картофель в опте по состоянию на 21 июля стоит 20,5 рубля, а в рознице — 77,1 (в 3,7 раза дороже).
Белхароев разделяет это мнение. «Сегодня нет необходимости фиксировать стоимость тех или иных товаров. Назрела острая необходимость уменьшить звено посредников, которые находятся между производителем и торговыми сетями, и, соответственно, уменьшить торговую наценку», — уверен он.
По словам эксперта, в некоторых случаях торговая наценка достигает 100%, 150% и даже 200%. В таком случае на упаковке товара можно было бы указывать цену от производителя. «Тогда будет понятно, каковы реальная стоимость того или иного продукта и та цена, по которой продает его магазин», — заключил экономист.
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