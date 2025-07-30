Цены на продукты заморозят: сколько будут стоить картошка, яйца и огурцы

Власти хотят заморозить цены на некоторые продукты в России. Инициатива может быть реализована через заключение прямых долгосрочных договоров между производителями и торговыми сетями. Для овощей, яиц и других социально значимых товаров будет устанавливаться так называемый фиксированный диапазон цен. У экспертов эта идея не вызывает восторга, они считают госрегулирование опасным. О возможных последствиях заморозки цен на продукты — в материале NEWS.ru.

Что известно о заморозке цен на продукты

Цены на часть социально значимых товаров в России могут зафиксировать. Власти и участники рынка сейчас активно обсуждают такую возможность. По данным СМИ, уже есть предварительный проект поправок в закон о торговле.

В документе предлагается ввести понятие «фиксированный диапазон отпускных цен» — это диапазон минимальной и максимальной отпускной цены продовольственного товара. Перечень товаров, а также сам диапазон и сроки, на которые он будет сформирован, будет устанавливать специальная ценовая комиссия, а утверждать — правительство. В ценовую комиссию войдут представители Минпромторга, Минсельхоза, отраслевых союзов и ассоциаций производителей и розничной торговли, региональные чиновники.

Производители будут обязаны продавать товар по ценам в рамках установленного диапазона, а торговые сети — по таким ценам покупать 80% продукции из перечня. Речь идет, в частности, об овощах и яйцах.

Фиксированные диапазоны заработают уже с 1 марта 2026 года. Это не коснется розничной торговли на рынках и ярмарках. При торговле самим сельхозпроизводителем в собственных магазинах и через кооперативы, а также в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, не будут устанавливать ценовой диапазон.

Покупатель в сетевом магазине Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Откуда возникла идея о фиксированной цене

В июле Картофельный союз предложил перейти на долгосрочные контракты между сельхозпроизводителями и ретейлерами. Аграрии хотят распространить такие контракты на 80% несортового картофеля. Сейчас в договорах между производителями и ретейлерами фиксируются только объемы поставок на определенный период, цена же устанавливается на торгах. Новая мера, по мнению авторов инициативы, помогла бы предотвратить ценовую турбулентность на рынке.

Идея получила одобрение властей. В Минсельхозе заявили, что готовы поддержать инициативу, а в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) указали, что такие контракты позволят нивелировать влияние сезонных факторов на закупочные цены.

Почему власти готовы ограничивать стоимость продуктов

Инициатива возникла не просто так. Согласно данным Росстата, с начала года цены на некоторые базовые продукты питания существенно выросли. Абсолютными лидерами стали овощи борщевого набора — свекла и морковь подорожали на 39% и 57,8% соответственно. Стоимость картофеля подскочила почти на 30%. Причем сейчас в рознице он стоит почти в полтора раза дороже, чем год назад.

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», на 14 июля средняя цена килограмма картофеля составила 83 рубля. Для сравнения: в середине июля прошлого года он стоил всего 58 рублей. В целом в 2024 году картофель подорожал на 92%, то есть почти вдвое.

В 2023 году яйца стремительно подорожали. Тогда «яичная» инфляция составила 61,4% (декабрь 2023 года к декабрю 2022-го). Средняя потребительская стоимость десятка выросла с 81,7 до 132,45 рубля. На фоне такого роста цен ретейлеры стали продавать яйца поштучно.

Борщевой набор Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем опасна заморозка цен на овощи

Как пояснил NEWS.ru исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, установление ценового диапазона для товаропроводящей цепочки через ценовую комиссию потенциально может привести к отсутствию социальных продуктов в магазинах при ошибке в расчетах интервалов.

«Каким образом будет формироваться комиссия, кто и за что в ней будет отвечать и какая ответственность будет предусмотрена за последствия ее работы — из законопроекта пока не понятно», — подчеркнул он. По словам Вострикова, сейчас снижение предложения или рост спроса компенсируются ценой, а конкуренция минимизирует ценник. «В результате покупатель всегда видит заполненные полки магазинов. Что будет после введения интервалов цен — вопрос», — добавил эксперт.

По мнению гендиректора «АБ-Центра» Алексея Плугова, подобные инициативы могут нанести вред всей отрасли. «Картофель и овощи — продукт, подверженный высокой волатильности цен. И дело здесь не в регулировании цен и даже не в планировании размеров площадей, а в самой специфике отрасли — в невозможности регулировать предложение, так как на сборы оказывают влияние урожайность и непредсказуемые погодные условия», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По этой причине эксперт называет регулирование цен «маловероятным» и «порой опасным» явлением для рынка и продовольственной безопасности.

Доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что снижения цен на продукты не стоит ждать. «Стоимость просто зафиксируется на верхнем пределе коридора фиксированных цен. Ожидать снижения [цен] не представляется возможным, так как всеми необходимыми продуктами питания мы себя не обеспечиваем и во многом зависим от импорта», — отметил он.

По его словам, несмотря на то, что Россия в достаточном количестве производит, к примеру, подсолнечник и сахарную свеклу, семена данных культур все равно закупаются за рубежом.

Картофель в магазине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли альтернатива заморозке отпускных цен

«Возможно, в первую очередь следует не перекраивать рынок, устанавливая фиксированные цены, а хотя бы отдаленно приблизиться к регулированию торговых наценок», — считает Плугов.

Эксперт напомнил, что, например, цена на капусту в опте сейчас составляет 18 рублей за килограмм, а в рознице — почти 54 рубля, то есть втрое больше. Тот же картофель в опте по состоянию на 21 июля стоит 20,5 рубля, а в рознице — 77,1 (в 3,7 раза дороже).

Белхароев разделяет это мнение. «Сегодня нет необходимости фиксировать стоимость тех или иных товаров. Назрела острая необходимость уменьшить звено посредников, которые находятся между производителем и торговыми сетями, и, соответственно, уменьшить торговую наценку», — уверен он.

По словам эксперта, в некоторых случаях торговая наценка достигает 100%, 150% и даже 200%. В таком случае на упаковке товара можно было бы указывать цену от производителя. «Тогда будет понятно, каковы реальная стоимость того или иного продукта и та цена, по которой продает его магазин», — заключил экономист.

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