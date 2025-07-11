Картошка по 300 рублей за кило: что случилось, когда она подорожает

Картошка по 300 рублей за кило: что случилось, когда она подорожает

Аграрии предложили фиксировать цену для 80% поставок картофеля в торговые сети. Теперь им это выгодно из-за резкого подорожания корнеплода. Сегодня в рознице картофель стоит на 50% больше, чем год назад. NEWS.ru рассказывает, что будет с ценами дальше и чем инициатива Картофельного союза может навредить рынку и потребителям.

Чего добиваются аграрии

Картофельный союз хочет перейти на долгосрочные контракты между сельхозпроизводителями и ретейлерами. Такую меру обсуждали на совещании в Минсельхозе с участием Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Аграрии предложили распространить такие контракты на 80% несортового картофеля. Сейчас в договорах между производителями картофеля и ретейлерами фиксируются только объемы поставок на определенный период, цена же устанавливается на торгах. Новая мера, по мнению авторов инициативы, помогла бы предотвратить ценовую турбулентность на рынке.

В Минсельхозе готовы поддержать инициативу. В ФАС отмечают, что такие контракты позволят нивелировать влияние сезонных факторов на закупочные цены.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выросли оптовые цены на картофель

Как рассказали NEWS.ru в экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр», за последний год (10 июля 2025-го к 10 июля 2024-го) средние оптовые цены на картофель в России выросли на 13,2% — с 27,2 до 30,8 рубля за килограмм (без НДС). К слову, еще в апреле разница была куда более ощутимой: на тот момент цены в четыре раза превышали уровень годичной давности.

Только за прошедший месяц картофель в опте подешевел на 33,5%.

Что происходит с ценами на картофель в рознице

На полках магазинов картофель начал дешеветь. По состоянию на 7 июля средние розничные цены составили 88,8 рубля за килограмм. За месяц они снизились на 6,8%. Тем не менее по отношению к значениям годичной давности пока что ощутимый рост — на 50,4%.

«Изменение цен в рознице несколько отстает от динамики в опте, — объясняет NEWS.ru гендиректор „АБ-Центра“ Алексей Плугов. — Например, то, что сегодня мы видим в рознице, было закуплено по оптовой цене 1–3-недельной давности. По-настоящему ощутимое падение оптовых цен началось только пару недель назад».

По прогнозу эксперта, совсем скоро и в рознице снижение цен станет более заметным. Уже через пару недель цены могут опуститься до 80,0 рубля, а через месяц «просядут» как минимум до 72–75 рублей, говорит Плугов.

Чем объяснятся «картофельная инфляция»

В Минсельхозе объясняли рост цен на картофель низкой базой 2023 года. Тогда в России было собрано 8,5 млн тонн корнеплода, и эти объемы оказались невостребованными. Поставщики вынуждены были снижать отпускные цены до минимума, в некоторых случаях картофель пришлось продавать в убыток. В следующем, 2024 году часть аграриев переключилась на другие культуры, и посевные площади сократились. В итоге в России было собрано 7,3 млн тонн картофеля — на 14,5% меньше, чем годом ранее.

Культивирование картофеля в России Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Сказались и погодные аномалии, затронувшие южные и центрально-черноземные регионы России. Еще одна причина повышения цен — увеличивающиеся затраты на логистику и топливо. Свою роль в этом сыграли возросшие цены на тепло и электричество, а также повышение зарплат.

К чему приведет фиксация оптовых цен на картофель

Первый вариант: представим, что в отдельный год собрали рекордный урожай — и предложение заметно выросло.

«Если бы ситуацию регулировал рынок, то цена была бы, например, 20 рублей, но мы удерживаем цену в 60 рублей. Спрос со стороны конечного потребителя снизится, картофеля купят меньше, а рекордный урожай просто сгниет», — рассуждает Плугов.

Второй вариант: допустим, что в отдельный год случился неурожай. Мы зафиксировали цену в 60 рублей, хотя по рынку она должна была быть 100 и выше. «Картофель, поскольку он не дорогой, раскупили за три месяца, и далее мы в течение всего остального года будем наблюдать пустые полки или только импортный картофель», — говорит Плугов. Если бы цена регулировалась рынком, корнеплод был бы как минимум физически доступен покупателю, хотя и по более высокой стоимости.

Плугов напоминает, что помимо сетей есть и другие участники рынка. Значительная часть картофеля реализуется на оптово-розничных базах, рынках, ярмарках, торговых точках у дома. Если цена в сетях будет чрезмерно завышенной, то покупатель просто пойдет в другое место.

По мнению эксперта ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, фиксация оптовых цен на картофель исключает перепроизводство и резкое падение его стоимости, какое мы видели в 2023 году. Иными словами, купить картошку дешево уже не получится в любом случае.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

300 рублей за килограмм — это реально?

По словам Плугова, даже в случае фиксации оптовых цен это невозможно.

«Гипотетически картофель по такой цене может присутствовать на полках, но спрос на него обладает определенной эластичностью, и при таком уровне цен его просто мало кто станет покупать», — рассуждает эксперт.

Не стоит забывать, что картофель — это в первую очередь гарнир. И у него есть товары-заменители (взаимозаменяемые продукты, которые удовлетворяют одни и те же потребности. — NEWS.ru), например крупы или макаронные изделия, напоминает эксперт.

Напротив, Белхароев допускает, что уже в ближайшие два года килограмм картофеля вполне может подорожать до 200–300 рублей.

«В крупных городах нет колхозных рынков, сельские домохозяйства не могут выращенный урожай реализовать, они, соответственно, выбывают из цепочки обеспечения этой культуры населения, и, соответственно, стоимость будет только повышаться», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

По этой причине очень важно расширять посевные площади, изначально планировать необходимую товарную массу и, соответственно, ее выращивать, добавляет он. Если ситуация не изменится — последствия будут не очень приятными, причем для всех.

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