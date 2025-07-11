Аграриев попросили заключать долгосрочные контракты с торговыми сетями

Глава Картофельного союза Сергей Лулехин на совещании в Минсельхозе предложил перейти на долгосрочные контракты между аграриями и торговыми сетями в отношении 80% немытого и несортового картофеля, пишет «Коммерсант». Такая инициатива, по мнению отраслевой организации, позволит предотвратить резкие скачки цен на продукт, которые возникают из-за неопределенности с ценами и доходами.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина объяснила, что в настоящее время в договорах между производителями и продавцами прописывают только объем поставок в определенный период, а цена устанавливается на торгах. В результате в один период она может быть слишком низкой, из-за чего фермеры сокращают посевные площади, а далее из-за дефицита продукта его стоимость взлетает. При наличии долгосрочных контрактов сельхозпроизводители получат больше возможностей для управления денежными потоками, и им не придется идти на крайние меры.

Ранее эксперты и поставщики продуктов выступили против готовящегося к внесению в Госдуму проекта о «российской полке» в магазинах и на маркетплейсах. Инициативу сочли ущемляющей интересы зарубежных производителей, которые локализовали свои процессы в России.