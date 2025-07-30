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30 июля 2025 в 15:56

Минфин раскрыл стоимость лицензий на торговлю табаком

Минфин предложил ввести лицензии на продажу табака в рознице за 20 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин России предложил с марта 2026 года ввести годовые лицензии на розничную торговлю табачной продукцией стоимостью 20 тысяч рублей за торговую точку, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующие поправки предлагают внести в Налоговый кодекс РФ.

Предлагается установить пошлину за предоставление лицензии на розничный оборот в размере 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии, за каждую торговую точку. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот сроком действия пять лет составит 800 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

За торговлю никотинсодержащей продукцией без лицензий предлагают ввести административную и уголовную ответственность. Запрет на торговлю без лицензии планируется ввести с сентября 2026 года.

Ранее Министерство здравоохранения России выступило с инициативой запретить относить к коммерческой тайне сведения, которые касаются наличия и количества никотина в табачных изделиях. Речь идет о продукции, способной наносить вред здоровью и вызывать зависимость. Сейчас производители обязаны ежегодно предоставлять отчеты о составе табачной продукции в Минздрав. Однако информация, отнесенная к коммерческой тайне, не подлежит публикации.

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