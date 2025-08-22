Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 00:45

На Украине назревает массовый митинг из-за пропавших солдат ВСУ

ТАСС: родственники пропавших солдат ВСУ могут выйти на массовый митинг в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ намерены провести акцию протеста в центре Киева, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Митинг запланирован на 23 августа на площади Независимости.

Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й ОДШБр намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях. Акцию протеста под лозунгом «Мы никогда не прекратим поиск» планируется провести 23 августа в Киеве, — сказал собеседник агентства.

По информации источника, 82-я бригада принимала активное участие в боях под Волчанском и в Сумской области, где понесла значительные потери. Собеседник агентства отметил, что командование использовало подразделение для закрытия брешей в обороне.

В настоящее время бригада находится на этапе восстановления боеспособности. Она практически не участвует в активных боевых действиях.

Ранее сообщалось, что родственники бойцов ВСУ, пропавших без вести во время операции в районе села Крынки на левом берегу Днепра, вышли на митинг на площадь Независимости. Люди потребовали ускорить поиски военнослужащих. Отмечается, что они разместили инсталляции в виде надувных лодок.

митинги
Украина
пропавшие
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователь известной метал-группы погиб в США
США больше не предоставляют разведданные по Украине своим союзникам
Долги, популярность у зумеров, молодой муж: как живет Татьяна Буланова
Теракт у авиабазы в Колумбии привел к жертвам среди людей
Не только Киркоров и Дава. Кто из звезд делал пресс у пластических хирургов
Гребнистый крокодил растерзал 82-летнего мужчину
Предопределена судьба заблокированных на iPhone приложений банков
Американский рэпер подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе
Военные пресекли атаку дронов ВСУ на три региона России
«Уйти без поражения»: в Норвегии раскрыли, зачем Трамп ездил на Аляску
Задержанного по обвинению в диверсии украинца заподозрили в подрыве танкера
Более 55 млн обладателей американских виз подвергнутся проверке
Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?
На Украине прошли обыски у СБУ из-за Коломойского
На Украине назревает массовый митинг из-за пропавших солдат ВСУ
Приметы на Матфея Змеесоса 22 августа: спасаем корову, слушаем сурков
Алиев сообщил об укреплении военной мощи Азербайджана
Немецкая учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном
Минздрав уточнил сроки принятия правил медосвидетельствования водителей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.