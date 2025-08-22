На Украине назревает массовый митинг из-за пропавших солдат ВСУ ТАСС: родственники пропавших солдат ВСУ могут выйти на массовый митинг в Киеве

Родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ намерены провести акцию протеста в центре Киева, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Митинг запланирован на 23 августа на площади Независимости.

Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й ОДШБр намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях. Акцию протеста под лозунгом «Мы никогда не прекратим поиск» планируется провести 23 августа в Киеве, — сказал собеседник агентства.

По информации источника, 82-я бригада принимала активное участие в боях под Волчанском и в Сумской области, где понесла значительные потери. Собеседник агентства отметил, что командование использовало подразделение для закрытия брешей в обороне.

В настоящее время бригада находится на этапе восстановления боеспособности. Она практически не участвует в активных боевых действиях.

Ранее сообщалось, что родственники бойцов ВСУ, пропавших без вести во время операции в районе села Крынки на левом берегу Днепра, вышли на митинг на площадь Независимости. Люди потребовали ускорить поиски военнослужащих. Отмечается, что они разместили инсталляции в виде надувных лодок.