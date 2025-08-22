Долги, популярность у зумеров, молодой муж: как живет Татьяна Буланова

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова продолжает радовать поклонников своим творчеством. Какие последние новости выходили о ней, как популярность у зумеров повлияла на гонорары певицы, что известно о ее личной жизни?

Какие последние новости выходили о Булановой

Недавно появилась информация о том, что семейный ресторан певицы Татьяны Булановой терпит большие убытки. По словам артистки, бизнес задолжал 16 млн рублей, но она не теряет надежды сохранить его.

«В последние годы крайне сложно стало заниматься вопросом развития ресторанов. Кроме того, у меня появилось много гастролей, и я перестала успевать везде. Вот и получился такой итог», — сказала Буланова.

В августе Буланову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно информации ресурса, основанием для включения стали ее публичные высказывания в поддержку специальной военной операции и концерты для российских военнослужащих.

Администраторы скандального ресурса привели в качестве доказательства цитату Булановой: «Я люблю свою родину, я горжусь своей родиной». Эти слова певица произнесла в одном из интервью, что, по мнению создателей сайта, свидетельствует о ее пророссийской позиции.

В апреле президент России Владимир Путин наградил Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». В соответствующем указе говорится, что таким образом отмечен вклад артистки в отечественную культуру и искусство.

Что известно о гонорарах Булановой и ее популярности у зумеров

В 2025 году популярность Татьяны Булановой возросла, благодаря тому что её треки стали звучать в роликах зумеров.

«Завирусились» треки «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный» и «Не плачь». Теперь ее гастрольный график расписан до конца года. Команда певицы даже придумала для корпоративов специальную короткую программу. За 20-минутное выступление Буланова получает теперь 1,5 млн рублей, за 40 минут — 2 млн.

Музыкальный продюсер, основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что Буланова стала популярна у зумеров, так как молодежь эволюционирует и хочет песен со смыслом. По словам продюсера, творчество артистки наполнено страданием.

Сейчас многие задаются вопросом, сколько продлится такое ретропомешательство. Некоторые эксперты утверждают, что популярность певицы Надежды Кадышевой и Булановой схлынет через год. По мнению digital-продюсера Евгения Вольтова, ретро нужна подпитка в виде контента в соцсетях, иначе все забудут об этих композициях.

Как сложилась личная жизнь Булановой

Буланова летом 2023 года вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет (Булановой 56 лет).

В январе певица заявила, что с Валерием ни разу серьезно не ругалась, поскольку мужчина любит ее и дорожит отношениями.

«Предыдущий муж любил только себя. Это печально, такого мужчину не хотелось бы никому пожелать», — сказала Буланова.

Речь идет о футболисте Владиславе Радимове, от которого Буланова родила сына Никиту. Певица ушла к Радимову от первого супруга, музыканта Николая Тагрина, в браке с которым родился сын Александр.

