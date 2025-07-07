Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 15:15

Буланова объяснила феномен своей популярности среди зумеров

Татьяна Буланова заявила, что ее песни полюбили зумеры из-за цикличности музыки

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности.

Я приверженец того мнения, что мода и музыка цикличны. Что-то, о чем давно забыли, приобретает популярность, когда о нем напоминают. Какие-то хиты прошлого использовали в современном кино для молодежи, они услышали и подсели на них. Все, песня и исполнитель снова в топе, — высказалась Буланова.

Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми. Буланова предположила, что одну из ее песен кто-то «залил в Сеть, и она там завирусилась».

Татьяна Буланова ранее установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады. Ее имя официально внесли в список. Всего за свою карьеру певица записала 114 совместных песен с различными артистами.

певицы
зумеры
популярность
музыка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.