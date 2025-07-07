Буланова объяснила феномен своей популярности среди зумеров

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности.

Я приверженец того мнения, что мода и музыка цикличны. Что-то, о чем давно забыли, приобретает популярность, когда о нем напоминают. Какие-то хиты прошлого использовали в современном кино для молодежи, они услышали и подсели на них. Все, песня и исполнитель снова в топе, — высказалась Буланова.

Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми. Буланова предположила, что одну из ее песен кто-то «залил в Сеть, и она там завирусилась».

Татьяна Буланова ранее установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады. Ее имя официально внесли в список. Всего за свою карьеру певица записала 114 совместных песен с различными артистами.