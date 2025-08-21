У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21–27 августа

В кинотеатрах с 21 августа: Илья Малаков угоняет машину и переходит дорогу бандитам, Федору Добронравову поставили страшный диагноз, у премьера Британии похищают супруга, звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау борется за британскую корону. На одной из платформ стартует приквел к «Списку смертников». NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Геля»

Премьера: 21 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов, Дарья Мельникова, Джульетта Шабанова, Анна Арефьева, Виталий Коваленко, Алиса Каримова, Павел Шабалин.

Зачем смотреть: криминальная комедия от режиссера сериала «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова.

У Сани и Ани скоро появится ребенок. И чтобы заработать на будущее, Саня, дальнобойщик, берется перегнать угнанный «Гелендваген». Легкая сделка оборачивается хаосом: полиция идет по следу, а за машиной охотится банда угонщиков. Погоня втягивает в водоворот событий не только Саню, но и оперативника Орехова, для которого эта история становится личной.

«Ритмы мечты»

Премьера: 21 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Алиса Меняйкина, Матвей Кулагин, Эдуард Меняйкин, Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Екатерина Вилкова, Игорь Верник, Аскар Ильясов, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин.

Зачем смотреть: романтическая комедия о вере в себя, преодолении предрассудков и смелости идти к цели.

Варя, мечтающая о большой сцене, готовится к главному танцевальному конкурсу страны и объединяется в дуэт с харизматичным блогером Ником. Их союз вызывает сомнения у окружающих, а перед финалом неожиданное раскрытие тайны Вари добавляет напряжения. Теперь им предстоит преодолеть предвзятость и сохранить команду, чтобы доказать: их танец — это больше, чем просто шаги под музыку.

«Семь дней Петра Семеныча»

Премьера: 21 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Федор Добронравов, Олеся Железняк, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Борис Мягков, Самвел Джалалян, Лев Малишава, Иван Добронравов, Джаник Файзиев, Яков Шамшин.

Зачем смотреть: российский драматический фильм режиссера Тиграна Кеосаяна.

У Петра Семеныча подозревают саркому легкого, и, пока он ждет подтверждения диагноза от столичного врача, ему предстоит семь долгих дней. В этом ожидании он возвращается к разрозненным воспоминаниям о несбывшихся планах, потерянных возможностях и мечтах, которые так и не были реализованы.

«Дети-шпионы»

Премьера: 21 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, София Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко, Даяна Гудз, Михаил Архипов, Надежда Сысоева, Сергей Астахов.

Зачем смотреть: российская семейная комедия с Дмитрием Нагиевым и Людмилой Артемьевой в главных ролях.

Михаил, Дана и Вита живут с отцом-суперагентом и бабушкой, мечтая найти свою пропавшую мать. Ради этого они создают собственное шпионское агентство, используя хакерские таланты, боевые навыки и умение гипнотизировать. Но игра становится реальностью, когда их привлекают к поискам похищенного сына короля. Теперь подросткам предстоит пройти жесткую подготовку в секретном лагере и доказать, что даже дети могут стать настоящими агентами.

«Заложник»

Премьера: 21 августа.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Сюранна Джоунс, Жюли Дельпи, Лусиан Мсамати, Кори Милкрист, Эшли Томас, Мартин Макканн, Хифту Квазем, Пип Картер.

Зачем смотреть: британский политический триллер.

Премьер-министр Британии Абигейл Далтон борется за политическое будущее на фоне кризиса с нехваткой жизненно важных лекарств, рассчитывая на союз с жестким французским президентом Вивьен Туссен. Их встреча должна стать решающей, но все рушится: мужа Абигейл похищают в Южной Америке, а Вивьен втягивают в скандал и угрожают разоблачить. Теперь две соперницы вынуждены действовать сообща, чтобы спасти близких и не потерять власть в смертельно опасной игре.

«Король и завоеватель»

Премьера: 24 августа.

Где смотреть: BBC One.

В ролях: Джеймс Нортон, Николай Костер-Вальдау, Джейсон Форбс, Иландер Мур, Вальдимар Ерн Флигенринг, Свеинн Геирссон, Бьергвин Франц Гисласон, Торстейнн Бахман.

Зачем смотреть: британская историческая драма со звездами «Игры престолов» и «МакМафии» в главных ролях.

После смерти Эдуарда престол Англии занимает Гарольд Годвинсон, но герцог Нормандии Вильгельм считает корону своей по праву и готов доказать это силой. На фоне интриг, союзов и предательств разворачивается борьба, где решающим станет исход битвы при Гастингсе — столкновения, определившего будущее Британии.

«Список смертников: Темный волк»

Премьера: 27 августа.

Где смотреть: Prime Video.

В ролях: Тейлор Китч, Том Хоппер, Дар Салим, Джаред Шоу, Люк Хемсворт, Джай Кортни, Джинн Трипплхорн, Райли Кио, Патрик Шварценеггер, Констанс Ву.

Зачем смотреть: шпионский триллер, приквел к сериалу «Список смертников», который является экранизацией одноименного романа Джека Карра.

За пять лет до событий «Списка смертников» Бен Эдвардс, элитный боец SEAL, после провальной операции лишается статуса и принимает предложение ЦРУ работать в тени. Вместе с Рисом, Хастингсом и Фаруком он оказывается в водовороте секретных миссий в Ираке и других горячих точках, где границы долга и предательства стираются с каждым новым заданием, а тьма войны поглощает все глубже.

