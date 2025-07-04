Максим Аверин поддержал актрису Железняк

Народный артист РФ Максим Аверин заявил, что те, кто отказал в роли актрисе Олесе Железняк, «потеряли». В интервью сайту aif.ru он напомнил, что ее не взяли в один из сериалов из-за патриотической позиции по СВО и помощи Донбассу.

Потеряли те, кто отказал Олесе в роли, потому что она гениальная артистка. То, что делает Олеся, — гражданский долг каждого гражданина РФ. Я тоже всей душой болею и поддерживаю наших бойцов на СВО, — заявил он.

Звезда телесериала «Сваты» Олеся Железняк в программе «Так сказать» рассказала, что ей отказали в главной роли в одном из проектов из-за поддержки спецоперации на Украине. По ее словам, один из коллег наотрез отказался работать с ней. Эту ситуацию прокомментировал председатель Союза кинематографистов России, актёр и режиссер Никита Михалков, возмутившись увольнением актрисы из сериала по такой причине.

Также сообщалось, что Железняк поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Она отмечала, что находится в долгу перед «нашими ребятами», которые «воюют и за ее семью». Кроме того, отмечала актриса, она «перестала находить место» после начала спецоперации. Свое состояние Железняк объяснила тем, что от нее отвернулись многие родные, живущие на Украине.