Тайный «дворец» Долиной скрывал еще один секрет SHOT: на подмосковном участке Долиной нашли незаконный пруд

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов заявил, что на подмосковном участке певицы Ларисы Долиной расположен незаконно построенный пруд, передает SHOT. По информации канала, предприниматель направил соответствующее обращение в прокуратуру.

Авторы сообщили, что общая площадь искусственного водоема может составлять 230 квадратных метров. По информации SHOT, пруд может находиться в защищенной прибрежной полосе ручья. Бизнесмен сообщил, что артистке якобы не выдавали разрешения на постройку объекта. Отмечается, что на участке также расположен коттедж исполнительницы.

Авторы канала уточняют, что предприниматель требует привлечь Долину к ответственности и устранить нарушения. По сообщению авторов, речь идет об уничтожении пруда, а также восстановлении рельефа местности и почвы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долина на фоне разбирательств с квартирой могла отправиться в Абу-Даби. Авторы рассказали, что исполнительница улетела за границу вместе с дочкой и внучкой. По информации канала, Долина может отдыхать на острове Саддият в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island.