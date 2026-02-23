Зимняя Олимпиада — 2026
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков

Юрист Терехин: правила использования дачных участков изменятся с 1 марта в РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки, которые меняют подход к использованию дачных и земельных участков, рассказал агентству ПРАЙМ Филипп Терехин, старший партнер, гендиректор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры». Главное новшество касается видов разрешенного использования (ВРИ) земли.

Отныне процедура определения ВРИ становится прозрачнее и единообразнее. Владельцам больше не придется гадать, что можно строить на участке. Ориентиром станет федеральный классификатор и градостроительные регламенты конкретной территории.

Для большинства собственников это фактически превратит процедуру изменения ВРИ в уведомительную, что упростит согласование построек. Однако юрист предупредил, что нововведения несут и риски.

Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля, — пояснил Филипп Терехин.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры полностью освобождаются от уплаты налога на землю площадью до шести соток. Как заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, такие послабления для пожилых граждан предусмотрены Земельным кодексом Российской Федерации.

Россия
законы
дачи
участки
