По красоте — соперник розе: но берите именно эти сорта, чтобы получить «слоёный» цветок — всё о ранункулюсе и 3 эффектных сортах

Когда ранункулюс распускается, его цветки выглядят так, будто их сложили из десятков тончайших лепестков. За эту необычную форму его часто называют лютиком-розой: бутоны плотные, многослойные и невероятно декоративные.

Ранункулюс — клубневой многолетник, который ценят за роскошное цветение. Его цветки действительно напоминают маленькие розы или пионовидные бутоны. Кусты обычно вырастают до 30–40 см, поэтому растения отлично подходят для клумб, бордюров и контейнерных посадок. Цветёт ранункулюс в конце весны и начале лета, образуя яркие плотные бутоны самых разных оттенков.

Чтобы получить именно тот самый «слоёный» цветок, лучше выбирать проверенные сорта.

Elegance Pink — один из самых популярных сортов. Его крупные розово-персиковые цветки состоят из множества аккуратно сложенных лепестков и выглядят очень нежно и элегантно.

Cloni Success Hanoi — роскошный сорт с густомахровыми бутонами мягкого кремово-розового оттенка. Цветки крупные и плотные, благодаря чему растение часто используют даже во флористике для букетов.

Amandine Orange — яркий и очень эффектный ранункулюс насыщенного оранжевого цвета. Его лепестки уложены плотными слоями, а сами цветы выглядят словно миниатюрные пионовидные розы.

Важно знать: ранункулюс плохо переносит сильные морозы. В большинстве регионов его клубни осенью выкапывают и хранят дома до весны в сухом прохладном месте. Зато летом растения быстро наращивают кусты и щедро цветут, превращая клумбу в настоящее море «розовых» бутонов.

Ранее мы рассказывали, как можно испортить урожай. Ни в коем случае не удобряйте так редиску.

Читайте также
Ленивый творожный пирог с изюмом — без замеса, без хлопот, а получается нежнее пирожных
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запеченной картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Сыплю муку в сгущенку: «Молочная девочка» получается примерно за 30 минут — нежный торт, который тает во рту
Цветы круглый год: 3 многолетника-трансформера — зимой с вами дома, а летом в саду
Работы в саду в марте: что нужно сделать обязательно уже сейчас
Ольга Шмырева
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
