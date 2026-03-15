По красоте — соперник розе: но берите именно эти сорта, чтобы получить «слоёный» цветок — всё о ранункулюсе и 3 эффектных сортах

По красоте — соперник розе: но берите именно эти сорта, чтобы получить «слоёный» цветок — всё о ранункулюсе и 3 эффектных сортах

Когда ранункулюс распускается, его цветки выглядят так, будто их сложили из десятков тончайших лепестков. За эту необычную форму его часто называют лютиком-розой: бутоны плотные, многослойные и невероятно декоративные.

Ранункулюс — клубневой многолетник, который ценят за роскошное цветение. Его цветки действительно напоминают маленькие розы или пионовидные бутоны. Кусты обычно вырастают до 30–40 см, поэтому растения отлично подходят для клумб, бордюров и контейнерных посадок. Цветёт ранункулюс в конце весны и начале лета, образуя яркие плотные бутоны самых разных оттенков.

Чтобы получить именно тот самый «слоёный» цветок, лучше выбирать проверенные сорта.

Elegance Pink — один из самых популярных сортов. Его крупные розово-персиковые цветки состоят из множества аккуратно сложенных лепестков и выглядят очень нежно и элегантно.

Cloni Success Hanoi — роскошный сорт с густомахровыми бутонами мягкого кремово-розового оттенка. Цветки крупные и плотные, благодаря чему растение часто используют даже во флористике для букетов.

Amandine Orange — яркий и очень эффектный ранункулюс насыщенного оранжевого цвета. Его лепестки уложены плотными слоями, а сами цветы выглядят словно миниатюрные пионовидные розы.

Важно знать: ранункулюс плохо переносит сильные морозы. В большинстве регионов его клубни осенью выкапывают и хранят дома до весны в сухом прохладном месте. Зато летом растения быстро наращивают кусты и щедро цветут, превращая клумбу в настоящее море «розовых» бутонов.

