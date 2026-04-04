Рассыпьте горсть семян в апреле — и в июне весь сад в лавандовых мини-розочках. Этот многолетник не боится ни жары, ни дождей

Эустома, также известная как лизиантус, ирландская или японская роза, — это многолетнее растение, которое заслуженно называют одной из самых изысканных культур для сада и дома. Ее цветки, напоминающие нераскрывшиеся бутоны роз, собраны в изящные букеты на высоких цветоносах и поражают разнообразием оттенков: от нежно-сиреневого до насыщенно-фиолетового, от белоснежного до розового и желтого.

Эустома не боится ни жары, ни дождей — она удивительно вынослива и сохраняет декоративность даже в самую знойную погоду. Цветение начинается в середине лета и продолжается до октября, причем каждый цветок держится на стебле до двух недель, а в срезке стоит еще дольше — до трех недель. Это делает эустому идеальным растением для букетов и флористических композиций.

Вырастить лизиантус несложно, если знать несколько секретов. Семена высевают на рассаду в марте — апреле, слегка прижимая к влажному грунту, но не засыпая землей, — они прорастают на свету. Всходы появляются через 10–14 дней. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая — начале июня, когда минует угроза заморозков. Эустома предпочитает солнечные места с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Посадите этот многолетник в своем саду — и он подарит вам нежное цветение, которое напомнит о роскошных розах, но без капризного ухода. Лавандовые мини-розочки эустомы станут настоящим украшением любого цветника.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Читайте также
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Посейте в апреле — и весной на клумбе вспыхнут сотни персиковых горошин. Растут сами, цветут все лето
Урожая не будет: это смородина не любит — 3 ошибки весной, из-за которых все идет не так
Засадила грядку этими многолетниками: всегда есть зеленушка на салат — неприхотливые, прут макушками после обрезки
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
