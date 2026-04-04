Захарова сравнила «информационную бойню» с ядерным оружием Захарова: фейки во время информационной войны сравнимы с ядерным оружием

Фейки в условиях информационного противостояния стали сопоставимы с ядерным оружием по степени влияния, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме «Юнкор». Она отметила, что Россия, как и ряд других государств, оказалась в числе целей информационной войны. По словам дипломата, такие атаки ведутся через гаджеты, социальные сети и мессенджеры, пишет РИА Новости.

Ложная информация, фейки стали не меньшим оружием массового поражения, а то и уничтожения, чем привычное ядерное, — сказала дипломат.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что сбежавшие из России иностранные агенты совершают идеологические диверсии, добиваясь поражения РФ в украинском конфликте. По его словам, уехала лишь малая часть тех, кто настроен против РФ, остальные «просто удачно замаскировались».

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал ввести ограничения на доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» в связи с систематическим искажением исторических фактов и распространением недостоверной информации о России. Он отметил, что ресурс под видом нейтрального знания давно ведет информационную войну против РФ.