Военэксперт оценил статистику по войне США и Израиля против Ирана Военэксперт Ходаренок: данные о потерях США и Ирана надо делить на три

Реальной статистики, позволяющей определить эффект от действий сторон в иранской войне, в открытом доступе нет, сказал NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок. По его словам, все стороны конфликта ведут информационную войну, и их заявления надо делить минимум на три.

Реально у нас статистики никакой нет — сколько запущено Ираном ракет и дронов, сколько поражено, сколько долетело именно по целям без отклонений... Мы об этом рассуждаем с помощью нескольких видеороликов из района боевых действий, а настоящей информации нет. Тут пока такой густой «туман войны», что по-настоящему судить нельзя. Со стороны США тоже полностью отсутствует статистика: сколько самолетовылетов, сколько и каких средств поражения применено, какие результаты — мы не знаем. Хоть Трамп и говорит, что поразил семь тысяч объектов в Иране, но верить ему нельзя, — сказал Ходаренок.

Он подчеркнул, что дезинформацией занимаются все стороны конфликта. При этом отличие объявляемых цифр от реальных может быть многократным.

В условиях войны вообще всем заявлениям — ни со стороны Ирана, ни со стороны США — верить нельзя. Все их данные нужно делить на три, а то и на пять. Потому что такова специфика информационной борьбы в ходе войны, — сказал эксперт.

Ранее представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Сардар Наини заявил, что Иран поразил 200 стратегических объектов США и Израиля. По его словам, Вашингтон потерял четыре комплекса ПРО THAAD и 10 истребителей.