06 апреля 2026 в 21:00

Военэксперт оценил статистику по войне США и Израиля против Ирана

Военэксперт Ходаренок: данные о потерях США и Ирана надо делить на три

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Реальной статистики, позволяющей определить эффект от действий сторон в иранской войне, в открытом доступе нет, сказал NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок. По его словам, все стороны конфликта ведут информационную войну, и их заявления надо делить минимум на три.

Реально у нас статистики никакой нет — сколько запущено Ираном ракет и дронов, сколько поражено, сколько долетело именно по целям без отклонений... Мы об этом рассуждаем с помощью нескольких видеороликов из района боевых действий, а настоящей информации нет. Тут пока такой густой «туман войны», что по-настоящему судить нельзя. Со стороны США тоже полностью отсутствует статистика: сколько самолетовылетов, сколько и каких средств поражения применено, какие результаты — мы не знаем. Хоть Трамп и говорит, что поразил семь тысяч объектов в Иране, но верить ему нельзя, — сказал Ходаренок.

Он подчеркнул, что дезинформацией занимаются все стороны конфликта. При этом отличие объявляемых цифр от реальных может быть многократным.

В условиях войны вообще всем заявлениям — ни со стороны Ирана, ни со стороны США — верить нельзя. Все их данные нужно делить на три, а то и на пять. Потому что такова специфика информационной борьбы в ходе войны, — сказал эксперт.

Ранее представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Сардар Наини заявил, что Иран поразил 200 стратегических объектов США и Израиля. По его словам, Вашингтон потерял четыре комплекса ПРО THAAD и 10 истребителей.

Не корейская, но не менее вкусная: фунчоза с фаршем, которая стала хитом моего ужина. Минимум усилий, максимум сочности и аромата
Общество
Не корейская, но не менее вкусная: фунчоза с фаршем, которая стала хитом моего ужина. Минимум усилий, максимум сочности и аромата
«Страну можно уничтожить за одну ночь»: Трамп об ударе по Ирану
США
«Страну можно уничтожить за одну ночь»: Трамп об ударе по Ирану
В МИД России пришли к неутешительному выводу насчет агрессии США и Израиля
Власть
В МИД России пришли к неутешительному выводу насчет агрессии США и Израиля
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Россия
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Пентагон обновил данные по погибшим и пострадавшим американцам в Иране
Мир
Пентагон обновил данные по погибшим и пострадавшим американцам в Иране
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

