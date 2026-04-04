Пентагон обновил данные по погибшим и пострадавшим американцам в Иране Пентагон: в операции против Ирана пострадали 365 военных США и 13 погибли

Министерство обороны Соединенных Штатов обнародовало данные о потерях американской армии в ходе военной операции против Ирана. По состоянию на 3 апреля число раненых военнослужащих достигло 365 человек, при этом количество погибших остается на отметке 13, утверждают представители Пентагона

Наибольшее число пострадавших, по данным американской стороны, зафиксировано в сухопутных войсках — 247 человек. В ВМФ ранены 63 солдата, а в морской пехоте — 19 военнослужащих.

Другую информацию озвучивают в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). Там заявляют о более чем 680 раненых и погибших со стороны США и Израиля. При этом, по их сведениям, за месяц операции погибли 1,3 тыс. мирных жителей и пострадали 17 тыс. гражданских.

Ранее авторы зимбабвийской правительственной газеты The Herald обратили внимание, что у Вашингтона нет четкой стратегии в войне против Ирана, и единственным выходом остается позорный уход с Ближнего Востока. За этим неизменно последует крах американского влияния в регионе, отмечает издание. Иран может потребовать ликвидации военных баз США, репараций и перехода на торговлю нефтью в других валютах вместо доллара.