Сальдо назвал ключевые участки фронта в Херсонской области Губернатор Сальдо: Антоновский мост стал одним из ключевых участков фронта

Антоновский мост и остров Белогрудый на данный момент являются наиболее значимыми точками противостояния на линии фронта в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его мнению, эти участки имеют стратегическое значение, так как находятся непосредственно напротив Херсона и Голой Пристани.

Там постоянно сохраняется высокая активность, и бои на этих направлениях не прекращаются, — констатировал Сальдо.

По словам главы области, обстановка в данных локациях остается напряженной из-за постоянных попыток противника проявлять активность. Губернатор подтвердил, что российские подразделения продолжают удерживать позиции.

До этого Сальдо подтвердил, что два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Алешках. Он добавил, что их доставили в городскую больницу.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в свою очередь обвинил Киев в попытке компенсировать военную слабость на поле боя терактами в отношении стариков и детей. Дипломат заявил, что при этом Запад прикрывает Украину от международной ответственности за преступления против мирного населения.