Появились подробности жестокого избиения хаски в Люберцах Мужчину задержали после того, как он проломил череп хаски в Люберцах

В Люберцах задержали мужчину, который жестоко избил хаски, передает ГУ МВД России по региону. По его словам, собака забежала на территорию пункта приема металлолома и напала на курицу. Мужчина взял палку и попытался отогнать животное.

Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Злоумышленник пояснил, что собака якобы напала на принадлежащую ему домашнюю птицу. За это он несколько раз ударил животное деревянным бруском, — говорится в сообщении.

Происходящее заметила женщина, она обратилась в полицию. Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику, где ему диагностировали перелом черепа. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Подозреваемому может грозить наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после сообщений жителей о стрельбе по бездомным собакам в поселке Нижняя Хобза вблизи Сочи. Как рассказали очевидцы, неизвестный стрелял из дробовика по животным, которые были стерилизованы и привиты. По словам волонтеров, одна собака погибла, еще три получили ранения.