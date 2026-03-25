Неизвестный расстрелял собак из дробовика Живодер устроил массовый расстрел собак из дробовика в поселке под Сочи

Полиция проводит проверку после сообщений жителей о стрельбе по бездомным собакам в поселке Нижняя Хобза вблизи Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Как рассказали очевидцы, неизвестный стрелял из дробовика по животным, которые были стерилизованы и привиты. По словам волонтеров, одна собака погибла, еще три получили ранения.

В настоящее время сотрудниками полиции поселка Лоо инициирована проверка, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия, — говорится в сообщении.

Две раненые собаки скрылись, третью с огнестрельными травмами доставили в клинику, где за ее жизнь борются ветеринары. По словам местных жителей, животные не проявляли агрессии к людям.

Ранее зоозащитники из Краснодарского края забили тревогу: в одной из станиц был найден труп собаки. Ее туша была привязана к дереву в 300 метрах от частного сектора. Предполагается, что животное было изнасиловано перед расправой. В доказательство зоозащитница приложила видео и фото инцидента, в том числе фото кровоточащих половых органов животного.