Спасатели нашли шесть трупов в квартире под Саратовом Спасатели вскрыли квартиру с шестью мертвыми телами в Саратовской области

В квартире города Балаково шесть человек были найденными мертвыми, сообщили в СК по Саратовской области. Предварительно известно, что гибель людей в жилом доме на улице Академика Жук могла вызвать утечка газа.

Прибывшие на вызов спасатели вскрыли дверь квартиры, где обнаружили тела шести человек без признаков жизни. Среди погибших опознаны хозяева жилья — 45-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также двое их сыновей в возрасте четырех и девяти лет. Личности еще двоих погибших устанавливает полиция.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования, — сообщили в региональном управлении СК.

Специалисты проверяют состояние вентиляции и бытовых приборов, которые могли привести к заполнению помещения токсичным газом. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи допрашивают свидетелей и проводят осмотр места происшествия, назначена серия судебных экспертиз.

Ранее в многоквартирном доме в Дербенте были обнаружены тела двух мужчин. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.