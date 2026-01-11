Двое россиян погибли от отравления В Дербенте двое мужчин погибли из-за отравления угарным газом в квартире

В многоквартирном доме города Дербента были обнаружены тела двух мужчин, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

В пресс-службе отметили, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Причиной утечки газа могла стать неисправность отопительного котла, установленного в квартире. Городская прокуратура проведет проверку, чтобы убедиться в соблюдении законодательных норм при использовании газового оборудования.

Ранее в Самаре в Железнодорожном районе в одной из квартир многоквартирного дома были обнаружены тела трех человек — супружеской пары и их 28-летней дочери. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности в газовой системе.

До этого сообщалось, что в Москве случился пожар из-за возгорания зарядного устройства. Жители соседних домов заметили дым из окон квартиры на 12-м этаже и сообщили об этом в экстренные службы. Огонь охватил три комнаты, уничтожив мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров. Маленький ребенок отравился угарным газом и был доставлен в больницу.