«Сюрприз»: SHAMAN сообщил о подготовке номера для «Интервидения-2025» SHAMAN сообщил, что начал подготовку к номеру для «Интервидения-2025»

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что его команда начинает готовить номер к «Интервидению-2025», но каким именно он будет, пока неизвестно, передает корреспондент NEWS.ru. Конкурс состоится на Live Arena в Новоивановском, которая, по словам артиста, ему знакома.

Остался месяц. Сейчас мы будем заниматься подготовкой к номеру. <…> Площадка масштабная, хотя и знакомая мне, так как я неоднократно там выступал. Сцена огромная. То, как номер будет представлен, мы узнаем чуть позже. Сейчас ведем глобальную работу, разговариваем с режиссером. Пока для всех это останется сюрпризом, — заявил певец.

Он добавил, что песню «Прямо по сердцу» для этого конкурса написал Максим Фадеев. По словам Дронова, ему не терпелось поработать вместе с ним в студии звукозаписи, чтобы «дошлифовать» материал.

Ранее SHAMAN заявил, что его главная задача на конкурсе — достойно выступить и оправдать надежды поклонников. Артист подчеркнул, что музыка — это не соревнование, а встреча культурных традиций разных стран. По его словам, он с интересом ждет начала репетиций и выступлений других участников.