Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:00

«Сюрприз»: SHAMAN сообщил о подготовке номера для «Интервидения-2025»

SHAMAN сообщил, что начал подготовку к номеру для «Интервидения-2025»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что его команда начинает готовить номер к «Интервидению-2025», но каким именно он будет, пока неизвестно, передает корреспондент NEWS.ru. Конкурс состоится на Live Arena в Новоивановском, которая, по словам артиста, ему знакома.

Остался месяц. Сейчас мы будем заниматься подготовкой к номеру. <…> Площадка масштабная, хотя и знакомая мне, так как я неоднократно там выступал. Сцена огромная. То, как номер будет представлен, мы узнаем чуть позже. Сейчас ведем глобальную работу, разговариваем с режиссером. Пока для всех это останется сюрпризом, — заявил певец.

Он добавил, что песню «Прямо по сердцу» для этого конкурса написал Максим Фадеев. По словам Дронова, ему не терпелось поработать вместе с ним в студии звукозаписи, чтобы «дошлифовать» материал.

Ранее SHAMAN заявил, что его главная задача на конкурсе — достойно выступить и оправдать надежды поклонников. Артист подчеркнул, что музыка — это не соревнование, а встреча культурных традиций разных стран. По его словам, он с интересом ждет начала репетиций и выступлений других участников.

SHAMAN
Интервидение
песни
конкурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Адвокат Добровинский рассказал подробности о разводе Дибровых
Рогов предположил, кто займет место Зеленского
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.