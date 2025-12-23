Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 13:58

Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России

Политолог Баширов: США и Россия начнут сотрудничать в энергетике до конца СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США могут вернуться в российские энергетические и транспортные проекты еще до завершения специальной военной операции, заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. На круглом столе Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ «Политические итоги 2025 года» эксперт отметил, что географическая близость и общие интересы в Арктике открывают для этого огромные перспективы, передает корреспондент NEWS.ru.

Не буду там раскрывать всех карт, но я вас более чем уверяю, что раньше, чем у нас произойдет урегулирование конфликта на Украине, мы с вами услышим, как американцы возвращаются в энергетику России, возвращаются в транспортные проекты, — сообщил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Соединенными Штатами сейчас может быть реализовано множество взаимовыгодных проектов. Он добавил, что данное сотрудничество не должно быть привязано к процессу урегулирования конфликта на Украине, несмотря на желание Вашингтона рассматривать эти темы в едином комплексе.

США
Россия
проекты
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Верховный суд выпустил постановление о критике российских чиновников
В России предупредили о скором распаде НАТО
ЦБ обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные
В Госдуме раскрыли, почему цены в ветклиниках выросли в два раза
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.