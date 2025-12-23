Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России

США могут вернуться в российские энергетические и транспортные проекты еще до завершения специальной военной операции, заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. На круглом столе Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ «Политические итоги 2025 года» эксперт отметил, что географическая близость и общие интересы в Арктике открывают для этого огромные перспективы, передает корреспондент NEWS.ru.

Не буду там раскрывать всех карт, но я вас более чем уверяю, что раньше, чем у нас произойдет урегулирование конфликта на Украине, мы с вами услышим, как американцы возвращаются в энергетику России, возвращаются в транспортные проекты, — сообщил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Соединенными Штатами сейчас может быть реализовано множество взаимовыгодных проектов. Он добавил, что данное сотрудничество не должно быть привязано к процессу урегулирования конфликта на Украине, несмотря на желание Вашингтона рассматривать эти темы в едином комплексе.