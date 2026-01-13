Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю

Заряд бодрости и позитивный настрой на день помогает получить утренний поход в музей, сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она решила посетить выставку, на которую не успела попасть до Нового года.

Сейчас я иду в музей. На классную экспозицию, на которую не успела попасть до Нового года, решила отправиться сейчас. И вообще, когда начинаешь день с чего-то такого — высокодуховного, — этот день всегда потом получается более легким. Всем замечательного дня! — сообщила Брухунова.

Ранее жена Петросяна вышла на связь в социальные сети из медицинского учреждения. Ее обращение к подписчикам вызвало серьезное беспокойство. Женщина опубликовала фото из больничной палаты. На снимке Брухунова в медицинской маске и одноразовой шапочке выглядит уставшей и изможденной. При этом точная причина госпитализации осталась загадкой, что породило множество вопросов.

До этого Брухунова жаловалась подписчикам, что всю ночь помогала заболевшему сыну, у которого поднялась высокая температура. Она отметила, что так и не смогла уснуть.