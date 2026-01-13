«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб

Представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о запуске международного цифрового флешмоба для продвижения отечественных товаров под брендом «Сделано в России». В своем Telegram-канале дипломат указала, что, несмотря на попытки Запада «отменить» все русское, валенки выходят на международные рынки. Акция получила название «#ЭкспортныеВаленкиChallenge».

Пока на Западе пытаются «отменить» все русское, наши валенки уверенно выходят на международные рынки, — написала она.

Захарова подчеркнула, что валенки, как экологичный и традиционный продукт, стали одним из самых узнаваемых символов российского экспорта. Она отметила, что бренд «Сделано в России», развиваемый Российским экспортным центром с 2017 года, превратился в знак качества и устойчивого партнерства.

Вместе с РЭЦ смело входим в 2026 год и запускаем цифровой флешмоб #ЭкспортныеВаленкиChallenge! Во всем мире должны знать, что Made in Russia — стильно, качественно и по-настоящему конкурентно, — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон обменялись новогодними подарками. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал дипломату вазу от северокорейской чиновницы, а та в ответ решила подарить ей картину.