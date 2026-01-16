В России осудили эпатажные фото моделей в Большом театре

Необходимо усилить контроль за соблюдением норм поведения в культурных учреждениях, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Так он отреагировал на скандал, связанный с эпатажными снимками в стенах Большого театра. По его словам, подобные акции формируют опасный и постыдный тренд.

Череда безнравственных выходок в стенах нашей главной культурной святыни продолжается, и это не может не вызывать гнева и возмущения у всех, кто дорожит честью и достоинством России. Вслед за телеведущей Марией Григорьевой, разлегшейся на ограждении ложи, и Дарьей Коноваловой (модель. — NEWS.ru), усевшейся в позе лотоса на перила, еще и Карина Нигай (стилист. — NEWS.ru) явилась в театр в вызывающе откровенном платье. Это не случайность, а системная провокация против основ общественной нравственности и уважения к национальному достоянию. Необходимо законодательно ужесточить правила поведения в местах, являющихся объектами культурного наследия федерального значения, и обеспечить их неукоснительное исполнение, без исключений для медийных персон или блогеров, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что участники скандала стремились привлечь внимание любой ценой, превращая храм искусства в площадку для вульгарных селфи и провокаций. По мнению зампреда ВРНС, они сознательно выбрали Большой театр для своего флешмоба, показывая полное отсутствие вкуса, уважения к истории и базовых норм приличия.

Этот случай вызвал широкое осуждение. Подлинные ценители культуры и простые зрители возмущены тем, что их главная сцена становится местом для демонстрации бескультурья. Большой театр — это не фотостудия для эпатажа, а святыня искусства. Те, кто не уважает его святость, не должны допускаться в его стены. Просто удалить скандальные снимки из соцсетей после общественного осуждения недостаточно. Такие действия должны иметь серьезные последствия. Требую от руководства соответствующих учреждений и надзорных органов дать служебную оценку поведению сотрудников, если они замешаны в подобном, а также принять меры в отношении частных лиц, оскверняющих символы национальной культуры, — заключил Иванов.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе возмутился поведением Григорьевой, которая сфотографировалась, лежа на бортике ложи, перед началом балета «Дочь фараона». Он считает, что такие действия в театре неприемлемы и предложил телеведущей помыть полы в Большом театре.