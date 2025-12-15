Новый год-2026
15 декабря 2025 в 12:59

Цискаридзе предложил телезвезде помыть полы в театре после скандальных фото

Цискаридзе назвал непристойным поведение ведущей Григорьевой в Большом театре

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущую Марию Григорьеву надо заставить мыть полы в Большом театре после того, как она сделала фотографию лежа на бортике ложи перед началом балета «Дочь фараона», написал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) народный артист России Николай Цискаридзе. По его мнению, подобное поведение в храме искусств недопустимо.

Хотя бы обязали ее мыть пол две недели в театре за подобное поведение в храме искусств, — написал артист.

Цискаридзе порекомендовал девушке прочитать книгу «Мозаика. Балет. Щелкунчик». Он подчеркнул, что в ней написаны правила поведения в театре. Артист также назвал произошедшее стыдом и срамом.

Ранее Цискаридзе рассказал, что выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные партии в новогоднем балете «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце 18 и 19 декабря. Артист назвал их замечательными ребятами.

До этого артист назвал Алексея Путинцева одним из лучших современных исполнителей партии принца в «Щелкунчике». Цискаридзе также признался, что его любимая версия балета — постановка педагога и хореографа Юрия Григоровича, которую придумали для танцовщика Владимира Васильева.

