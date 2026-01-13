В «Канте» раскрыли детали драки с инструкторами РИА Новости: драку в «Канте» спровоцировали незаконно работавшие инструкторы

Инструкторы, незаконно работавшие на территории московского горнолыжного комплекса «Кант», сами спровоцировали конфликт и первыми применили физическую силу, сообщила РИА Новости сотрудница комплекса. По ее словам, персонал действовал в рамках самообороны, а полная видеозапись инцидента уже передана правоохранителям.

Инцидент произошел с «черными» инструкторами, которые незаконно работали на территории нашего спортивного комплекса. Они спровоцировали конфликт и первыми применили физическую силу. Лыжный патруль действовал исключительно в рамках самообороны, — говорится в сообщении.

Видео инцидента, произошедшего на горнолыжном склоне, до этого разошлось по Сети. На кадрах было показано, как сотрудники комплекса якобы нападают на посетителей.

Ранее в Рыбинске Ярославской области фитнес-тренер ударил незнакомую девушку ногой в живот во время ссоры в продуктовом магазине. Конфликт произошел на выходе из супермаркета, когда мужчина решил, что другая покупательница не уступила дорогу его спутнице.