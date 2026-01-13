Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:23

Губернатор Ярославской области рассказал об изменении зарплат в регионе

Глава Ярославской области: рост зарплат в регионе в два раза опережает инфляцию

Михаил Евраев Михаил Евраев Фото: kremlin.ru
Увеличение зарплат в Ярославской области в два раза опережает рост инфляции, заявил глава региона Михаил Евраев. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что заработные платы в области растут на уровне среднероссийских показателей, передает пресс-служба Кремля.

Рост заработных плат у нас в два раза опережает рост инфляции, — сказал Евраев.

Ранее председатель комиссии Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева заявила, что обязательная ежегодная индексация зарплат может разогнать инфляцию. По словам эксперта, цены могут вырасти даже в результате единоразовых выплат населению. Она напомнила, что в 2017 году пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 5 тыс. рублей, что мгновенно отразилось на инфляции, которая выросла на 0,17%.

До этого группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым подготовила законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы работников коммерческого сектора. Авторы документа считают, что это создаст предсказуемый механизм и снизит количество трудовых споров.

