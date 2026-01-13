Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:32

Диброва ответила хейтерам после критики фото с Товстиком

Диброва заявила, что публикует фото с Товстиком для себя

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Блогер Полина Диброва призналась, что публикует фото с бизнесменом Романом Товстиком для себя. Так бывшая жена известного телеведущего ответила на критику постов в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Пользователи соцсети набросились на женщину после публикации снимков с отпуска и Нового года.

Не получить желаемое — это иногда и есть везение. Когда просто — неинтересно. Любовь — охренительное чувство и сила, — подписала один из постов Полина.

Так блогер прокомментировала недавнее путешествие с новым возлюбленным. Одна из подписчиц спросила, для кого Диброва публикует эти кадры. Также ее спросили, зачем она «доканывает» бывшую жену Романа Товстика. Блогер завершила этот диалог одним словом — «прощайте».

Ранее бывшая возлюбленная Товстика Мария Эстер-Трубицына опубликовала в соцсетях фото, которое, по ее словам, сделано в особняке бизнесмена. Триатлонистка также подколола Диброву вопросом о музыкальных инструментах предпринимателя, показав снимок, где она облизывает гитару.

Полина Диброва
Роман Товстик
знаменитости
хейтеры
