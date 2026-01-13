Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки

Масштабных кадровых перестановок на Украине после отставок главы Минобороны страны Дениса Шмыгаля и председателя СБУ Василия Малюка не будет в ближайшие полгода, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, после таких ротаций администрация главы государства Владимира Зеленского сосредоточится на заполнении уже образовавшихся вакансий.

Какие еще будут отставки на Украине после Шмыгаля и Малюка в будущем, мне трудно сказать. Они сейчас пытаются заполнить те вакансии, которые еще остаются свободными, поэтому у них пока есть чем заниматься. Поэтому я полагаю, что после тех ротаций, которые провел Зеленский, в ближайшие полгода каких-то ярких отставок, в смысле увольнений известных и влиятельных политиков, не будет, — высказался Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали отставку. Документы уже направили в Верховную раду. В рамках планируемых перестановок Шмыгаль должен перейти на должность главы Министерства энергетики.